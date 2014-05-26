更新版 1-新债招标：资金宽农发行三期债需求尚可，月底等因素压制定位接近二级

* 农发行三期固息债定位接近二级水平

* 资金宽松，投标倍数尚可显示需求仍在

* 然因月底等因素限制，新债收益率表现偏中性 (新增交易员评论及细节)

路透上海5月26日 - 中国农业发展银行周一午后招标的三期固息债，因资金较为宽松，一二级现券需求仍在，投标倍数尚可，但在月底及缴税等因素压制下，新债定位接近二级行情，表现偏中性。

“(新债收益率)比二级低一点，但考虑手续费也差不多了，”华南一商业银行交易员称，他并表示，流动性比较宽松，新债配置及交易需求仍在，受月底及缴税等因素压制，收益率表现中规中矩。

华东一商业银行交易员也表示，“现在有点没方向，毕竟月底了，(一级)跟着二级投吧。”

今日新债招标结果如下：

一年 三年 五年

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中标利率 4.45% 4.8801% 4.9921%

(中标收益率) (中标收益率)

投标倍数 3.34 3.15 3.11

三年及五年期分别为农发行今年第34期 和35期 的增发债，一年为首发品种。

中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，一、三和五年期品种最新收益率报在4.5290%、4.9068%和5.0416%。

二级市场上，相近期限金融债定位基本接近或略低于估值，剩余期限分别为0.91年、2.98年和4.98年的进出口行固息债140327 、140331 和140332 最新成交收益率为4.50%、4.90%和5.0381%。

中国银行间资金市场周一宽裕格局不改，除了跨半年末品种外，多数回购利率 走低，七天期降幅更明显；跨月资金供给充足，表明流动性在月末前应能保持平稳。

具体发行条款如下：

34期首次增发 35期首次增发 36期

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招标规模上限 50亿元 50亿元 50亿元

期限/计息方式 三年固息 五年固息 一年固息

缴款日 6月4日 6月4日 6月5日

起息日 5月15日 5月15日 6月5日

发行期 5/27-6/4 5/27-6/4 5/27-6/5

上市日 6月10日 6月10日 6月9日

基本承销额 均无

承揽费 0.05% 0.10% 0.05%

票面利率 4.77% 4.82% --