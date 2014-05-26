欧元债市：意大利公债收益率下滑，总理伦齐所属政党赢得欧盟选举

初步预测显示，伦齐所属政党强力领先五星运动，缓解了对于该党选举结果欠佳可能会削弱伦齐迅速推动改革努力的担忧。

意大利10年期公债收益率 下滑9个基点至3.06%，西班牙10年期公债收益率 降6个基点至2.93%。多位交易商表示，由于英国及美国逢假日休市，盘中波动可能因交易量偏低而加剧。

“在意大利方面，我们见到选民投票支持伦齐的政策，他所属政党在选举中成为表现最佳政党，市场对此的解读相当正面，”DZ Bank固定收益策略师Christian Lenk表示。

“在较为疲弱的国家当中，除了希腊之外，提出欧洲质疑论的政党表现并不算非常亮丽...这似乎足以吸引投资人回笼。”

希腊10年期公债收益率下跌2个基点至6.51%；普拉斯(Alexis Tsipras)领导的反撙节政策左翼激进联盟党(Syriza)赢得的票数最多，但未能压倒性地打败总理萨马拉斯(Antonis Samaras)政府。

法国10年期公债收益率持平，报1.82%，反对移民和欧元制度的极右翼国民阵线在周末选举中胜出，市场并未太大反应，反而把焦点放在欧盟议会的势力平衡，整体议会席次仍偏向支持欧盟。

德国商业银行在一份报告中指出，“我们认为选举结果不太可能会造成公债间的利差明显扩大，不过今日法国政府公债的表现将受到密切关注，有可能表现落后。”

随着欧洲议会选举结束，投资人如今将焦点放在欧洲央行下周的政策会议，预料该行将宣布新的刺激措施，从而进一步支持评等偏低的欧元区债券。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]