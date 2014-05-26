《路透晚报》--5月26日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数创下七周收盘高位，得益于美股涨势和日圆回落

日经指数周一收在七周高点，金融股领涨，得益于日圆兑美元走势回落，并且美国良好房屋市场数据推动美股创下纪录高位，也提振市场人气。日经指数已经是连续三个交易日收涨，今日上升1%，收于14,602.52点，为4月8日以来最高收位。东证股价指数上涨1.2%，收报1,194.69点，成交量则为五周以来最低。JPX-日经400指数上涨1.2%，报10,897.39点。

--中国股市：沪综指小幅收升连两日反弹，政策预期偏暖提振市场情绪

中国股市沪综指小幅收升，连续第二日反弹。分析师指出，中国总理李克强最新关于经济形势的讲话，令政策预期偏暖，提振今日股市小幅高开，但整体仍维持区间震荡格局，显示市场谨慎心态不减。

沪综指收报2,041.476点，涨6.907点或0.34%；上证A股今日成交额598亿元人民币，上日为514亿元。沪深300指数收报2,155.976点，涨0.35%；沪深300指数期货主力6月合约尾盘报2,149.8点，涨0.69%，成交577,320手。

--香港股市：收平盘，汽车股上涨但能源股下跌

香港股市近收平盘，能源类股疲软抵销了中资汽车制造类股的涨势。恒生指数收平盘，报22,963.18点，恒生国企指数上涨0.1%。

--汇市：欧元大致持平，持续反映欧洲议会选后题材

欧元在欧洲盘中扳回先前跌幅，此前欧洲议会选举结果显示，欧洲怀疑论者虽然席次大增，但并未如一些分析师担心般地对部分欧洲政府带来严重打击。由于英国及美国市场逢假日休市，成交量降至日均量的八成，在这样的环境下往往会造成汇价大幅度的波动。。

0840GMT，欧元兑美元微涨0.03%至1.3639，欧元兑日圆报139.01。美元兑日圆下跌0.04%，报101.93。

--欧元债市：意大利公债收益率下滑，总理伦齐所属政党赢得欧盟选举

意大利公债收益率(殖利率)下滑，因总理伦齐所属的中间偏左民主党在欧盟议会选举中领先，形同支持伦齐的改革。意大利10年期公债收益率下滑9个基点至3.06%；西班牙10年期公债收益率降6个基点至2.93%。希腊10年期公债收益率下跌2个基点至6.51%。

--国际油市：布兰特原油跌至110美元左右，因乌克兰疑虑略减

布兰特原油跌至110美元左右，进一步从上周所及的两个半月高位回落，因在乌克兰总统选举后，市场对该国的疑虑略减。从技术图形来看，布兰特和美国原油也面临阻力，因而使上档受限。美国和英国因假期休市，料限制市场活动。。

0841GMT，布兰特原油期货下跌0.41美元至每桶110.13美元。美国原油期货跌0.20美元至每桶104.15美元。

--金属期市：沪铜升至三个月高位，逢英美市场假期市场交投温和

上海期铜升至2月末以来最高水准，因季节性需求强劲令本就紧俏的供应进一步承压；恰逢英国和美国市场假期，市场交投温和。上海期交所主力8月期铜合约收高1.4%，报每吨49,130元人民币，稍早曾触及49,210元，为2月27日以来最高。伦敦金属交易所(LME)今日逢英国银行假期而休市。

--全球金市：金价持稳于每盎司1,300美元下方，关注乌克兰选后局势

金价持续在每盎司1,300美元下方挣扎，此前连续两周周线持平，但金价可能因乌克兰局势而上涨。