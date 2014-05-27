港股业绩：百丽2013年度14个月净利持平，称销售乏力短期难以改变

路透香港5月27日 - 中国最大鞋履零售商--百丽国际控股有限公司 公布去年年度净利大致持平，但称宏观环境令销售乏力的情况短期内难以改变。百丽股价周二偏软。

百丽周一傍晚公布，至2014年2月28日止的14个月净利为51.59亿元人民币，较2013年2月28日止的14个月略升1.0%；同时期收入较上年同期增加10.1%至430.67亿元人民币。

百丽首席执行官盛百椒指出，上述业绩期间，集团业务继续受到宏观环境中诸多负面因素的影响，包括经济结构深化令经济增长常态放缓，消费信心持续低迷；电子商务等新渠道快速发展，分流百货商务客源；以及天气因素等。

“在宏观环境总体偏紧、抑制消费需求的同时，企业经营成本环境也颇具挑战，以人工为主的各项费用仍有刚性上升压力。本集团预计，短期内难以根本改变销售增长乏力、利润率面临压力的经营格局。 ”盛百椒在公告里称。

本地时间上午11:35时，百丽下跌1.58%至8.11港元，跌幅大于大盘恒生指数 的0.13%；百丽今年迄今跌约9.70%，表现逊于大盘恒生指数 同时期跌幅1.62%。

百丽于去年8月公告更改财政年度年结日，由12月31日改为2月28日。更改后首份年报涵盖2013年1月1日至2014年2月28日止的14个月期间。

百丽国际产品以女鞋为主，自营品牌包括: BeLLE、JOY & PEACE、STACCATO等，另外也是运动鞋品牌耐克(NIKE) 以及阿迪达斯 策略伙伴。竞争对手包括达芙妮 、九兴控股 等。(完)

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