中国政策：核准企业投资项目仅审查外部性条件，内部性条件企业做主

路透北京5月26日 - 中国政府的简政放权正在落到实处，国家发展和改革委员会周一修订政府核准投资项目管理办法，规定由项目核准机关从维护社会公共利益的角度，对企业投资项目的“外部性”条件进行审查和把关。

根据新的文件，今后对企业投资的核准范围主要包括：维护经济安全、合理开发利用资源、保护生态环境、优化重大布局、保障公共利益、防止出现垄断等。而项目的“内部性”条件，包括市场前景、经济效益、资金来源和产品技术方案等，均应当由企业自主决策。

“新办法简化了项目申请报告的报送内容和项目核准机关的审查内容，审查项目的‘外部性’条件，了解项目的‘内部性’条件，将企业投资自主权‘还权到位’。”刊登在发改委网站的新闻稿称。

新闻稿称，新办法进一步规范了审批行为，更加醒目地体现对政府核准行为的约束，并要求核准机关按照国务院发布的《核准目录（2013年本）》，明确了各级项目核准机关的分工。办法还进一步细化了审查的具体内容，并明确规定项目核准机关不得干预企业的投资自主权，不得擅自增加或减少核准审查条件，不得拖延办理时限。

新闻稿并称，办法明确规定除涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的项目外，项目核准机关应当将核准过程、核准结果予以公开，并要求项目核准机关建立核准管理在线运行系统，实现核准过程和结果的可查询、可监督。

新办法着重强化了对企业投资活动的协同监管，规定项目核准机关作出核准决定时应当抄送同级行业管理、城乡规划、国土资源、环境保护、节能审查等相关部门和下级项目核准、初审机关。

新办法要求各级发展改革部门会同有关监管部门加快完善信息系统，建立信息的横向互通制度，及时通报对违法违规行为的查处情况，实现行政审批和市场监管的信息共享。

中国去年11月的深化改革决定提出深化投资体制改革，确立企业投资主体地位。去年底国务院发布《政府核准的投资项目目录（2013年本）》，大力缩小核准范围，下放核准权限。（完）

欲了解详情，可点选发改委网站 here (发稿 李贺; 审校 黄凯)