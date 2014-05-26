亚洲橡胶：TOCOM期胶升至一周高位，受日股涨势激励

“在上海市场今日强劲开盘后，TOCOM期胶涨势加速，部分是因为库存下降。”Fujitomi Co的分析师Toshitaka Tazawa说道。

上海期交所在周五表示，橡胶库存较一周前减少2.3%，触及去年11月末以来的最低位。

“鉴于日股走势坚稳，橡胶市场料将测试近期高点209日圆，大幅下跌的风险已经减弱。”他说道。

日本股市日经指数周一收在七周高点，金融股领涨，得益于日圆兑美元走势回落，并且美国良好房屋市场数据推动美股创下纪录高位，也提振市场人气。

上海期交所主力9月橡胶合约 上涨275元人民币，收于每吨14,735元。

“市场人士还在密切关注主要产胶国--泰国的政局发展。”Tazawa说道。

泰国陆军司令巴育将军周一表示，泰国国王已经正式批准他担任军事委员会领导人。该委员会将负责治理国家。他在电视声明中称，如果再次出现政治抗议，除了使用武力之外他别无选择。

新加坡交易所6月橡胶合约 最新报每公斤170.20美分，持平于上周五水准。（完）

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/高琦 审校 张涛/李爽)