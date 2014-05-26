《全球汇市》欧元大致持平，持续反映欧洲议会选后题材

“但最终推动欧元买盘的原因，不太可能是对法国改革或希腊政治稳定怀抱希望。因此选举结果不应影响外汇市场。”

自5月5日以来，欧元兑美元已经下挫逾2%，因市场愈发认为欧洲央行下月将进一步实施宽松政策压低持有欧元的收益。

据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，5月20日止当周汇市投机客的欧元净空仓由前周的2,175口增至9,220口。

美元兑日圆 基本持平，最新报101.92。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3639 1.3633 +0.04 -0.77 1.3745

美元/日圆 101.93 101.96 -0.03 -3.20 105.30

欧元/日圆 139.04 139.00 +0.03 -3.93 144.73

美元/瑞郎 0.8949 0.8959 -0.11 +0.24 0.8928

英镑/美元 1.6844 1.6830 +0.08 +1.74 1.6556

美元/加元 1.0860 1.0861 -0.01 +2.26 1.0620

澳元/美元 0.9240 0.9226 +0.15 +3.67 0.8913

新西兰元/美元 0.8540 0.8539 +0.01 +4.07 0.8206

澳元/日圆 94.190 94.070 +0.13 +0.36 93.850

新西兰元/日圆 87.060 87.060 +0.00 +0.75 86.410

英镑/日圆 171.71 171.64 +0.04 -1.50 174.33

澳元/新西兰元 1.0812 1.0798 +0.13 -0.33 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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