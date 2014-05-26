中国债市：微刺激和宽资金推IRS下行，市场等待政策面进一步指引

路透北京5月26日 - 中国银行间人民币利率互换曲线(IRS，回购定盘利率基准) 周一下行。市场人士表示，政策微刺激预期仍在，市场流动性则继续宽松，均推动IRS继续走低；然中期趋势尚难确定，市场等待政策面的进一步指引。

“IRS今天动静小，收益比上周五下了3、4个点。一年期开盘就下来了，五年期主要是上周五晚上总理讲话后猛砸了一通，”上海一大型银行交易员称，“没太多信息做，下午成交都不多。”

他进一步预计，短期内IRS或呈现震荡格局，官方表态多在引导宽松预期，限制了IRS上探的空间；且IRS当前利率水平已低，进一步下行的动力也不足，或在震荡中等待政策的指引。

北京一大型银行交易员则预计，月底汇算清缴还是会带来一定的影响，公开市场到期资金也难以全部投放。

银行间资金市场周一宽裕格局不改，除了跨半年末品种外，多数回购利率 走低，七天期降幅更明显；跨月资金供给充足，表明流动性在月末前应能保持平稳。

国务院总理李克强上周五表示，当前经济运行总体平稳，但稳中显忧，下行压力仍然较大，不能掉以轻心，要实施更有针对性的举措，确保实现全年经济社会发展的目标任务。要运用适当的政策工具，适时适度预调微调，盘活资金存量，优化金融结构，保持货币信贷合理增长。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.4372/3.5706 3.5758/3.6633 3.7700/3.8570 3.9350/4.0283 3.9388/4.2138

上日 3.5067/3.6047 3.6160/3.7040 3.8220/3.9120 3.9900/4.0880 3.9863/4.2763

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变动 -0.0695/-0.0341 -0.0402/-0.0407 -0.0520/-0.0550 -0.0550/-0.0597 -0.0475/-0.0625

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。