重温稿-台湾货币市场：缴税高峰来临资金稍少，短率向区间高位靠齐

* 缴税前最后一周，资金偏少

* 少数大型银行资金不多，情势反转

* 票券商改以拆入二周资金因应

* 债券RP利率稳于区间

记者 高洁如

路透台北5月26日 - 进入缴税季最末一周，台湾银行间资金周一稳中趋紧，短率稍有向先前高位靠拢。货币市场人士表示，少数的大型银资金偏少，调度上稍微缺乏弹性。各方对于本周在缴税最后时刻的资金调度仍相当观望。

他们指出，市场资金多缺不一，尤其是先前资金偏宽的少数大型机构转为偏少，也令不少票券商对本周的情势严阵以待，不敢大意。票券商交易员也称，将严控库存水位，辅以拆款补足缺口，调度战战兢兢。

〞下半周开始钱会出去，因为企业缴税，〞一大型公营银行交易员说。

交易员指出，估计较大型的公营银行缴营所税的金额约在百亿台币上下，下半周起将陆续截缴台银，不过估计最大金额仍将会是在6月3日。

今年缴营所税/综所税截止日本应在5月31日，但因其为假日、且6月2日端午节休市一日，因此依规定可顺延至下一个交易日、也就是6月3日。

另一大型公营银行交易员表示，虽然目前单日积数仍可在小正、小负之间游走，不过累积积数多已转正，就是早为缴税可能带来的紧缩效果预估准备。去年营所税上缴规模约1,500-1,800亿台币，财政部官员先前称无法预先估计今年的上缴规模。

而票券商目前多寻找一-二周的拆款资金，利率好议。今日二周拆款金额上扬，利率高位仍在0.46%。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，同上日；今日区间在0.295-0.400%，上日在0.295-0.420%；一周拆款利率区间在0.380-0.440%，和上日相同；跨提存期的两周期拆款利率高位在0.46%，同上日。

**短票利率向区间高位靠拢**

短票市场方面，票券商表示，目前只要是跨月的资金都很好议，目前将票和债的库存都已尽量压低。

他们并称，由于先前已积极准备，本周票券商的到期落点很少，只不过仍有不少不能续约的票，需要花时间寻找新的接手。

〞今天电话没有一直响，之前都是打来要票的，今天是紧一点。〞一大型票券商交易员说。

今日银行端30天期自保短票利率区间主要仍在0.58-0.59%，和上日相似，高位成交多；投信和寿险一个月短票利率主交投则在0.57-0.58%，也与上日相同。

台湾央行周一共发行4,197.5亿台币存单，与今日存单到期金额4,202.5亿相较，存单发行余额减5亿台币。

本周央行存单到期总额为1兆2,478.45亿台币，本周余日的存单到期情况分别为：周二1,834.15亿、周三3,560.80亿、周四21亿及周五2,860.00亿。

拆款中心资料 显示，周一超额准备为438亿台币，累计超额准备为1,416亿台币、加计前期1%的超额准备为2,083亿台币。

**债券RP利率稳于区间**

台湾债券市场附买回(RP)利率周一稳于上周区间。本周逢月底、缴税变数及大额公债、公司债交割，资金情势较为紧绷，但RP市场资金提供者--投信及寿险目前供应状况仍佳，市场没有趋紧感受，令利率大致持平。

交易员指出，投信月底料有一些赎回，加上其他变数，让市场心态较为保守。不过多数金融机构已提前因应，RP交投落点早已跨过月底、提存期底，预料资金多缺不一的情况在本周或有加剧，但多花些时间调度仍能平帐，不至于影响利率水准。

〞我觉得利率这礼拜不会变，顶多区间高档成交多一点。〞一家证券商交易员说。

票券商部分也已将本周的资金缺口降低，但为求资金调度精准，也尽量提早弥平缺口，以免有零星的意外状况。整体而言，市场资金暂时仍充裕，市况平顺。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，利率与上日相同。

票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%，10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，区间同上日；极短天期公司债利率仍同上日在0.46-0.48%。