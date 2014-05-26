CNH动态：现汇价格继续小跌，远汇及CCS近日有所走升

路透香港5月26日 - 人民币兑美元中间价连续第五日小幅走贬并刷新八个半月新低后，离岸人民币现汇 周一窄幅波动有所走贬，价格波动偏弱。近日离岸流动性有所紧张，加上一些远期避险需求，带动远汇（DF）及交叉货币互换(CCS)等利率有所走升。

市场人士指出，即期市场总体相对均衡，连续数天都跟随境内中间价及即期走向，保持横盘窄幅波动，CNH流动性自上周财政部国债发行以来有所收紧。

“CNH即期市场上，不少机构买美元，远汇上的比较快，估计跟市场流动性收紧及一些投资者基金等在pay usd/cnh FWD对冲人民币风险有关。”一位外资行分析师认为。

亦有不少交易员困惑并对近日远汇（DF）及交叉货币互换(CCS)加快走升的原因莫衷一是，有认为由于英国及美国市场逢假日休市，成交量降至日均量的八成，在这样的环境下往往会造成汇价大幅度的波动。

本地时间17:58时，离岸人民币现汇 报6.2360，较上日微贬21点子或0.03%；上日收至6.2339。

美元／CNH远汇一年期 尾盘报910/930，上日在收盘在865。创出自去年9月中旬来的高位。CNH 货币互换CCS不同期限的利率均有所走高，尾盘则有所回跌，其中 报1.700/740,上日收市价在1.61。

分析师认为，随着6月底半年结时间接近，离岸人民币流动性有所收紧，包括远汇（DF）、换汇换利（CCS）等利率都可能缓步趋升。

中国人民币兑美元 周一收低至6.2392，日内市场反映甚微，仅尾盘时有油盘购汇扰动市场，打破日内平静走势并低收。

亚洲新兴市场货币周一大多上涨，因该地区股市触及一年高位；泰铢表现逊色，因该国发生军事政变后政局仍不明朗。 （完）

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