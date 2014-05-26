马来西亚期市：棕榈油期货跌至四个半月低点，受需求疑虑影响

路透吉隆坡5月26日 - 马来西亚棕榈油期货周一跌至四个半月低点，因马币(林吉特)持续升值，且忧虑斋戒月带动的需求可能比预期更快降温。

马来西亚指标8月棕榈油期货 周一盘初触及2,490马币，为1月15日以来最低水准，终场收在每吨2,508马币，下跌0.4%。

整体成交量为41,939口，高于平常的35,000口。

“斋戒月需求迅速消退。出口量较本月前15日下滑，”一本地大宗商品经纪商的交易员称。

船货调查机构Intertek Testing Services的数据显示，马来西亚5月1-25日棕榈油产品出口较上月同期增加14%至109万吨，而5月上半月增幅则达23%。

另一家船货调查机构Societe Generale de Surveillance的数据则显示，马来西亚5月1-25日棕榈油产品出口较上月同期增加13.1%。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中; 审校 张明钧)