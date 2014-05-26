东南亚股市：泰国股市连跌二日，军方政变后经济政策成关注焦点

路透曼谷5月26日 - 东南亚股市周一多数收低，泰国股市连续第二日下滑，在上周军方发动政变后，市场气氛持续审慎。马来西亚股市触及逾两周收盘低点，受本地投资人卖盘冲击。

泰国SET指数 收低0.6%，报1,388.29点，脱离日低1,381.01点。该国市值最高的能源企业PTT 股价挫跌2.6%，经纪商称受军政府可能进行能源改革的忧虑影响。

但建筑业者Ch Karnchang 等股价跳涨，因预期军政府可能加快基础建设项目款项的支出。包括Charoen Pokphand Foods 在内的消费类股，则在下周经济政策出炉前先行走升。

外资周一在泰国股市卖超34亿泰铢(1.0431亿美元)，之前四个交易日累计卖超200.6亿泰铢(6.1543亿美元)。

菲律宾股市 收低0.3%，为连续第二个交易日下滑。交易所数据显示，外资卖超7.482亿披索(1,714万美元)。

马来西亚股市 连续第五个交易日下跌，收低0.3%至1,862.80点，为5月8日以来最低收位，交易所数据显示，本地机构投资人卖超7,400万马币(2,304万美元)。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 421.03 -0.79 -0.19 +8.41 388.37

新加坡 3282.88 4.86 +0.15 +3.64 3167.43

马来西亚 1862.80 -6.42 -0.34 -0.22 1866.96

泰国 1388.29 -8.55 -0.61 +6.90 1298.71

印尼 4963.93 -9.13 -0.18 +16.14 4274.18

菲律宾 6790.42 -20.91 -0.31 +15.29 5889.83

越南 544.06 2.57 +0.47 +7.81 504.63

(完)

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