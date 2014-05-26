国际油市：亚洲500ppm柴油现货升水持坚，现货市场需求畅旺

路透新加坡5月26日 - 亚洲指标500ppm柴油现货价差周一持坚在每桶0.85美元，为本月初的逾两倍水准，因新加坡现货市场需求畅旺。

5月15-26日间，柴油现货每日平均交易数量为七笔，高于4月的一笔，主要受BP出售船货所带动，主要买家为中国国际联合石油化工公司、嘉能可和维多。

这些贸易商和石油巨擘建立部位背后的原因不明，但交易商称，中东整体需求有所改善。

“中东通常因夏季发电需求增加而需要更多柴油，”新加坡一交易商称。“但亚洲输送柴油至欧洲的机会仍有限。”

亚洲柴油供应过剩，寄望西方吸收部分船货。但欧洲柴油库存看来仅小幅增加。

研究机构Genscape周一表示，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)和Flushing的柴油库存在5月16日止当周小幅增加0.4%至316万吨，因随着温暖气候到来，需求趋疲。

新加坡现货市场周一有四笔柴油交易，无航煤交易。

BP出售15万桶500ppm柴油给联合石化，6月10-14日从新加坡装运，每桶122.30美元。

BP出售两批15万桶500ppm柴油船货给维多，6月21-25日从新加坡装运，每桶122.00美元。

BP向道达尔买进15万桶10ppm柴油，6月10-14日从新加坡装运，每桶122.95美元。(完)

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