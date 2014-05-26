《全球汇市》欧元在欧洲议会选举后小涨

* 欧元小涨，先前受意大利和希腊疑虑打击

* 美元指数仍接近七周高点

* 美国和英国市场因公众假期休市

路透伦敦5月26日 - 欧元周一扳回稍早跌势，此前欧洲议会选举结果显示，欧洲怀疑论者虽然席次大增，但并未如一些分析师担心般地对部分欧洲政府带来严重打击。

由于英国及美国市场逢假日休市，成交量不到日均量的一半，在这样的环境下往往会造成汇价大幅度的波动。

欧元兑美元在欧洲盘一开始即向上攀升，但仅上涨0.08%报1.3643美元。最近几天表现颇强的美元指数报在80.293，仅略低于七周高点。

欧洲央行德拉吉讲话之后，市场反应并不大。欧洲央行下周将开会，料将采取行动更进一步放松货币政策并促进成长。

欧洲各国股市大幅上涨，因意大利和希腊的选举结果并未威胁到两政府的稳定。

“今天的确有一些冒险情绪，你可以把欧元的走势归因于此，”一家北欧银行的交易员说。

“但是欧元也仅上涨了20个点子，而且欧元已经走软一段时间了。可能也是正好有些人抓住机会了结获利。”

瑞典克朗走势较明显，克朗兑欧元 上涨0.25%，因零售销售数据优于预期。

“整体而言，该数据对克朗来说是利多，”该北欧银行交易员称。“在交投清淡的日子里，要特别留意这种较大的走势。明天很可能就会反转。”

**批评欧元党派得票率大增**

欧盟议会选举中，对欧盟持批评态度的党派得票率升高逾一倍。不过意大利公债价格上涨，因总理伦齐所属政党看来将战胜五星运动。

希腊10年期公债收益率 下跌31个基点至6.22%；之前普拉斯(Alexis Tsipras)领导的反撙节政策左翼激进联盟党(Syriza)赢得的票数最多，但未能压倒性地打败总理萨马拉斯(Antonis Samaras)政府。

法国和英国的欧洲议会选举中，国家主义党派获得重大胜利。

德国商业银行驻法兰克福全球汇市研究部门主管Ulrich Leuchtmann说：“当然法国政府将比以往更加避免痛苦的改革。而选举结果也清晰的证实，希腊政府没有赢得民众的支持。”

“但最终推动欧元买盘的原因，不太可能是对法国改革或希腊政治稳定怀抱希望。因此选举结果不应影响外汇市场。”

自5月5日以来，欧元兑美元已经下挫逾2%，因市场愈发认为欧洲央行下月将进一步实施宽松政策压低持有欧元的收益。

据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，5月20日止当周汇市投机客的欧元净空仓由前周的2,175口增至9,220口。

美元兑日圆 基本持平，最新报101.90日圆。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3642 1.3633 +0.07 -0.75 1.3745

美元/日圆 101.88 101.96 -0.08 -3.25 105.30

欧元/日圆 138.99 138.91 +0.06 -3.90 144.63

美元/瑞郎 0.8948 0.8959 -0.12 +0.22 0.8928

英镑/美元 1.6839 1.6830 +0.05 +1.71 1.6556

美元/加元 1.0860 1.0861 -0.01 +2.26 1.0620

澳元/美元 0.9236 0.9226 +0.11 +3.62 0.8913

新西兰元/美元 0.8546 0.8539 +0.08 +4.14 0.8206

欧元/瑞郎 1.2205 1.2206 -0.01 -0.54 1.2271

欧元/英镑 0.8100 0.8101 -0.01 -2.37 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.0326 9.0599 -0.30 +2.09 8.8474

美元/挪威克朗 5.9598 5.9571 +0.05 -1.76 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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