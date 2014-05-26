欧元债市：意大利公债收益率录得10月最大跌幅，伦齐所属政党赢得选举

澳新汇市：澳元急挫至四个月低位；新西兰元走势脆弱
路透悉尼/惠灵顿5月4日 - 澳元周四跌至四个月低位；新西兰元走势脆弱，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)对经济增长仍看法乐观，助美元一臂之力。
* 意大利总理伦齐所属政党在欧盟议会选举中领先，投资者松了一口气
* 意大利公债收益率录得七个月来最大单日跌幅
* 法国公债收益率持稳，市场未受国民阵线在选举中胜出的影响
路透伦敦5月26日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一下滑，因总理伦齐(Matteo Renzi)所属的中间偏左民主党在欧盟议会选举中胜出，加大了伦齐进行经济改革的筹码。
意大利公债收益率势将录得2013年10月来最大单日跌幅，伦齐是为数不多的在欧洲议会选举中击败怀疑欧洲统一的民主主义者的欧洲领袖之一。在周日的选举中，对欧洲统一持怀疑态度的政党胜出，压倒了支持欧洲统一的政党。
反欧盟政党所得到的席次增加逾一倍，反映出欧洲各国选民投票抗议撙节措施及失业问题，但债市投资人则将焦点放在支持欧盟政党仍得到多数席次的结果。
伦齐的政党轻松领先反政府的五星运动党，令投资者松一口气，他们原本担心如果两党支持率接近，将会削弱伦齐大刀阔斧推进改革的努力。
意大利公债表现优于大部份欧元区公债，意大利10年期公债收益率 下滑14个基点，至3.02%，西班牙10年期公债收益率 降8个基点，至2.91%。交易商表示，由于英国及美国逢假日休市，成交清淡可能放大了市场走势。
希腊10年期公债收益率也势将录得1月来最大单日跌幅，
之前希腊反撙节政策左翼激进联盟党(Syriza)赢得的票数最多，但未能压倒性地打败总理萨马拉斯(Antonis Samaras)政府。
希腊10年期公债收益率 下跌30个基点，报6.23%。
惠誉周五将希腊评级从B-上调至B，展望为稳定，也提振投资者对希腊公债的信心。
法国10年期公债收益率 持稳在1.83%，一些市场人士表示，穆迪按计划在上周五对法国评等进行评估，但并未调整该国的评级，令投资者宽慰，这盖过了他们对国民阵线在选举中胜出的不安情绪。穆迪给予法国信贷评等为Aa1，展望为负面，市场原本臆测穆迪会下调法国评等。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 利棣儿；审校 母红)
路透悉尼/惠灵顿5月4日 - 澳元周四跌至四个月低位；新西兰元走势脆弱，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)对经济增长仍看法乐观，助美元一臂之力。
路透首尔5月4日 - 韩国股市周四盘中涨至纪录高位，受乐观的第二季企业获利展望提振，同时市场寄望新总统将出台经济刺激措施，也支撑人气。 0221 GMT，韩国综合股价指数 上扬0.6%至2,233.63点，稍早曾触及纪录高点2,234.38点。 市场预计，新的韩国领导人将增加支出来支持经济增长，这将对企业有利。这一高涨的预期也刺激了韩股需求。韩国将在5月9日举行总统选举。 “市场参与者对韩国经济将走强的预期非常高，因所有候选人都承诺刺激内需，”韩国投资证券(KIS)的股票分析师Song Seung-yeon说。 Song预计强劲出口将在第二季支撑企业获利。她还称，综合股价指数很快将高见2,350点，可能是在上半年后段或是下半年前段。 “综合股价指数在触及上述高点后可能会回落，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)看来可能会在未来的政策会议上升息，”Song并称。 外资今日料买超韩股，截至中午时分已买入1,566亿韩元(1.3829亿美元)韩股。 市场权重股三
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