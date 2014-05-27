表格：美国里奇蒙联邦储备银行5月综合制造业指数为正7，与4月持平

更正 -《独家新闻》黑石旗下GSO增持J. Crew债券，以得到有利可图的重组结果
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
(重发以增加客户)
路透5月27日 - 美国里奇蒙联邦储备银行周二公布，5月综合制造业指数为正7，与4月持平。 以下为具体数据及分项：
5月 4月 3月 三个月均值 制造业综合指数 7 7 -7 3
出货 10 6 -9 2
新订单 3 10 -9 1 产能利用 -2 1 -14 -5 投入物价 1.36 0.78 0.85 -- 产出物价 0.56 0.30 0.32 -- 制成品库存 14 15 12 14
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。