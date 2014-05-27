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货币新闻 | 2014年 5月 27日 星期二 22:05 BJT

表格：美国里奇蒙联邦储备银行5月综合制造业指数为正7，与4月持平

(重发以增加客户)

路透5月27日 - 美国里奇蒙联邦储备银行周二公布，5月综合制造业指数为正7，与4月持平。 以下为具体数据及分项：

5月 　 4月 　 3月 　 三个月均值 制造业综合指数 7 7 -7 3

出货 10 6 -9 2

新订单 3 10 -9 1 产能利用 -2 1 -14 -5 投入物价 1.36 0.78 0.85 -- 产出物价 0.56 0.30 0.32 -- 制成品库存 14 15 12 14
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