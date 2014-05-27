中国个股：浦发银行优先股方案获股东会通过，可撬动资产规模逾2,000亿

路透上海5月27日 - 上海浦东发展银行 公布的首家上市银行优先股发行方案昨日进入到该行股东大会审议程序,并获高票通过。上海证券报周二报导，该行管理层预期，未来优先股可以提高该行一级资本一个百分点，支撑2,000多亿元人民币的资产规模，并可带来50亿元的利润。

报导称该行管理层在股东大会上预计，优先股发行的利息支付可能达到18亿元。

至于优先股的定价问题，根据此前该行公布的发行预案，优先股票面股息率包括基准利率和固定溢价两个部分。该行管理层在股东大会上以国债收益率作为基准进行了举例，但并未明确是否后期是以国债为基准。

报导还引述了当天会议上，该行管理层透露的自贸区业务情况和发展转型计划。

对于业界所关注的自贸区业务，浦发银行实现首家完成上海自贸区分账核算单元（FTU）第四轮系统模拟测试，下一步将进入生产测试阶段。随着FTU的正式启用，区内贸易便利化、投融资便利和跨境人民币业务将正式落地。

转型计划方面，浦发银行行长朱玉辰首度阐述了浦发银行“三脚凳”转型计，即围绕均衡发展对公、零售、资金业务三大板块而筹划。

朱玉辰表示，在银行业务中，无对公业务则不强，没有零售不稳，没有资金业务则不富。在业务转型中，要处理好强、稳、富的关系，把业务均衡发展，以应对利率市场化、金融脱媒。目前，浦发银行对公业务占比已经降到了70%左右，零售方面达到了15%，资金市场业务占到了15%。

资金业务方面，朱玉辰表示要强化金融市场业务。他透露，“去年浦发银行的理财产品销售规模达到了2.45万亿，今年一季度已经达到了8,500亿元，实现了9亿多的中收，预计今年的销售规模将会可以达到4万亿元。”

浦东银行4月末公告称，拟发行不超过3亿优先股，募集资金总额不超过300亿元人民币。周一股价收报9.74元，过去一个月微跌1%.（完）