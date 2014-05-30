《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(5月26日-30日)中国重要财经新闻： 【经济/政策】

--中国经济：发挥市场决定性作用，减少政府对微观经济直接干预--习近平

中国国家主席、中共总书记习近平表示，使市场在资源配置中起决定性作用，就要从广度和深度上推进市场化改革，减少政府对资源的直接配置，减少政府对微观经济活动的直接干预，把市场机制能有效调节的经济活动交给市场。

--中国环保：今明两年单位GDP能耗目标逐年下降3.9%以上--国务院

为了加强节能减排，实现低碳发展，中国国务院要求积极化解产能严重过剩矛盾，调整优化能源消费结构，加强技术和政策方面的支持；目标是2014-2015年，单位GDP能耗逐年下降3.9%以上，单位GDP二氧化碳排放量两年分别下降4%、3.5%以上。

--中国政策：核准企业投资项目仅审查外部性条件，内部性条件企业做主

中国政府的简政放权正在落到实处，国家发展和改革委员会周一修订政府核准投资项目管理办法，规定由项目核准机关从维护社会公共利益的角度，对企业投资项目的“外部性”条件进行审查和把关。

--中国经济：商务部拟开展优化外商投资项目审批试点，简化申报程序和文件

为了优化审批管理，提高效率，中国商务部决定开展规范优化外商投资审批试点工作，简化试点范围内审批事项的申报程序和申报文件。除外商投资直销项目外，依法由商务部审批的外商投资企业设立和变更事项全部列入本次审批试点范围。

--中国政策：加大小微企业信贷支持，推动建立担保风险分担机制--工信部

针对小微企业融资难融资贵的问题，中国工业和信息化部中小企业司司长郑昕周二表示，继续深化与国有大银行的战略合作协议，支持配合中国建设银行总行与地方政府开展的助保贷试点，加大小微企业信贷支持。

--中国数据：1-4月工业企业利润同比增幅回落至10%，电子等行业降速明显

中国国家统计局周三公布，今年1-4月规模以上工业企业利润同比增长10%，增速比1-3月回落0.1个百分点，主要受电子、电力、酒行业利润增速回落幅度较大影响，且成本上升也形成拖累。

--路透调查：中国5月官方制造业PMI料升至50.6，稳增长效果显现

路透综合10位分析机构预估中值显示，中国5月官方制造业采购经理人指数(PMI)料升至50.6，为年内高位，且连续第三个月回升，预示在稳增长措施的提振下经济增长动能增强。

--中国经济：二季度社会消费品零售总额将增长12.4%左右--国家信息中心

中国证券报周一刊登国家信息中心报告预计，鉴于房地产市场风险加大，房地产投资增速将有所放缓，二季度社会消费品零售总额将增长12.4%左右，固定资产投资将增长17%左右，建议推进收入分配和投融资改革。

--中国经济：不会重演“花钱买速度”，提高增长质量更重要--人民日报

人民日报海外版周五报导，面对经济下行，市场呼吁放水货币刺激经济的声音又起，多家投行亦判断央行将适时降低存款准备金率，不过专家认为中国经济不会重演“花钱买经济增速”。

--中国社会：开展为期一年的严厉打击暴力恐怖活动专项行动--公安部

中国公安部周日召开视频会议，决定开展为期一年的严厉打击暴力恐怖活动专项行动；目前，各地已陆续成立反恐怖工作领导小组并启动相应工作。

--中国安全：政府强化信息安全进行时，金融业硬件国产化缓慢推进

中国政府强化信息安全举措正逐渐落实为企业行动。金融市场人士对路透表示，两年前中资金融机构基于信息安全考虑就已陆续考虑和去除“IOE”（IBM、Oracle、EMC），去年棱镜事件后亦开始采购国产信息设备，但金融领域硬件设备整体国产化步伐仍缓慢滞后。

--《焦点》中越南海争议区域发现天然气机率高，将进一步考验两国关系

中国业内专家表示，位于南海的中方钻井平台发现可供商业开采天然气的机率较大。这一钻井平台位于中越争议区域，越南宣称对此海域拥有主权。这可能使中国在该争议海域获得第一个可商业开发的油气田，但也将成为未来数年与越南发生摩擦的焦点。

========================================================================== 【金融/证券/保险】

--中国金融：银监会防范联保贷款风险，采取底线思维和黑名单制--消息

两位消息人士周二表示，中国银监会正在加强对联保贷款的风险防范，提出“以时间换空间”的底线思维，并采取黑名单制。

--中国金融：从法制和问责入手推进金融改，完善金融稳定协调机制--人大官员

全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示，当前金融改革需要从法制和问责两方面推进，金融监管方面要完善金融稳定协调机制，发挥“一行三会”监管合力。

--《热点聚焦》中国央行内部评级体系欲一箭多雕，再贷款转型期担重任

近日一则有关中国央行将建立商业银行贷款内部评级办法的消息不胫而走，但若将此举理解为仅仅为再贷款服务，恐怕是过于小觑了央行深谋远虑的大局观。种种迹象已表明，曾经在计划经济时期被频频使用的再贷款不仅“重现江湖”，还将被央行委以重任，成为中国经济调结构转型期，常规使用的一种货币政策工具。

--《分析》中国央行单周正回购创年内新低，护航资金面强化宽松预期

本周公开市场到期资金环比大减，中国央行正回购随之大幅减力，单周操作规模创下年初以来新低，连续第三周实现净投放，尽显呵护之意。加之国库现金存款招标助力，月末前资金面平静无波。

--《焦点》中国版市政债开启，能否成功端视弱财力地区的表现

中国开启地方债自发自还试点，向“市政债”市场迈进，这可能加大那些疲于融资偿债省份的压力，创建出一个双层次的市场--由大城市和财政实力强的地区所主导。

--《焦点》人行批准上海黄金交易所在自贸区推出国际交易平台--消息

据知情人士透露，中国已经与外资银行和黄金生产商接触，邀请他们加入上海一个全球性的黄金交易所。作为全球最大的黄金生产和进口国，中国希望扩大在定价方面的影响力。

--中国金融：央行首次使用中韩本币互换协议下4亿韩元支持企业贸易融资

中国央行周五称，使用中韩本币互换协议下4亿韩元（约合240万元人民币）资金支持企业贸易融资，这是中国央行首次在双边本币互换协议下动用对方货币。

--中国债市：信用债质押折扣系数再调整更趋严格，可能利好城投债

中国证券登记结算公司周四发布新的回购质押券折扣调整系数，主体评级AA并评级展望为负面的信用债，将面临更为严格的待遇，自6月25日起折扣系数下调为零，即失去质押资格。

--中国金融：一季度移动支付金额达3.89万亿元，同比增长近三倍

中国央行最新发布的报告显示，今年一季度中国电子支付业务增长较快，移动支付业务保持高位增长。其中，共发生移动支付业务6.59亿笔，金额3.89万亿元人民币，同比分别增长232.20%和255.37%。

--离岸人民币：今年点心债需求大，退休基金及欧洲大户兴趣增--中银香港

受融资需求及离岸人民币融资成本优势带动，今年香港点心债发行持续畅旺。香港人民币清算银行--中银香港资产管理固定收益投资主管阮卓斌表示，今年市场对点心债需求较大，大型退休基金、欧洲和中东机构投资者今年已部署买入点心债。

--离岸人民币：香港银行推结构性存款产品，吸引看空人民币的投资者

香港银行业者开始推出看淡人民币结构性存款产品，以吸引押注人民币在未来数月将贬值的投资者。目前市场对中国经济和人民币前景的信心颇为脆弱。

--离岸人民币：南方东英旗下RQFII A股ETF德国上市

中国南方东英资产管理公司周一宣布，南方东英Source富时中国A50 UCITS ETF的欧元类别在德意志交易所Xetra交易平台上市，这支产品是欧洲市场首个直接投资于中国A股市场的产品，自今年1月推出以来，已吸引超过3.6亿美元的资产。

--中国证券：上证所宣布上证180杠杆指数即将发布，多空分级基金临近

中国上海证券交易所和中证指数公司周二宣布，将于6月19日正式发布上证180杠杆指数系列。独立研究机构好买基金研究中心发布快评称，该系列指数推出后，意味着酝酿较长时间的多空分级基金有望成行。

--中国金融：中金所将适时推出外汇期货，当前推出时机已基本成熟

中国证券报周四援引中国金融期货交易所董事长张慎峰称，未来中金所将尽快上市中证500、上证50等指数期货产品，完善国债期货产品体系，积极筹备股指期权，并将根据人民币汇率市场化形成机制改革进程，适时推出交叉汇率期货及人民币外汇期货、期权产品。

--中国证券：优先股有望三季度推出，股息率浮动更受投资者青睐

中国证券报周四报导，随着各家公司优先股发行预案出炉，优先股有望于三季度推出，7月或8月落地的可能性较大；包括工商银行和建设银行在内的多家上市银行将推出优先股发行方案。不过，预计下一步优先股发行节奏将放缓，以免给市场情绪带来负面影响。

--中国基金：阿里巴巴控股天弘基金计划获批，打造互联网基金公司

在中国天弘基金公司与阿里巴巴集团联手打造出余额宝这个震撼级创新产品后，双方的股权联姻计划周四正式获得中国证监会批准，天弘基金将朝打造一家新型互联网基金公司计划迈进。

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--《焦点》中国削减长期铁矿石供应合同，10年来市场首现供过于求

中国钢铁企业正在削减长期铁矿石供应合同，转而寻求价格更低的现货船货，在全球矿石供应十年来首次出现过剩情况下，钢厂相信低迷的价格不大可能反弹。

--《焦点》中国打击医药腐败与价格虚高，药企吞下利润率下滑的苦果

中国打击国内医药市场的腐败和定价虚高问题，已经挤压到制药商的获利和利润率，让全球大型药厂明白，在中国市场上轻轻松松便可实现成长的好日子或许已经结束。

--中国房地产：安徽芜湖限购政策松动，二套房可享贴息贷款

中国二三线城市放松房地产限购政策的城市在增多。安徽省芜湖市日前发布通知，居民购买第二套房时，允许申请贴息贷款；外地调入芜湖人员，也获得市民待遇，支持申请住房公积金贷款。

--中国个股：万科称房地产“黄金时代”已结束，需求前景仍稳健

中国最大的住宅房地产开发商--万科表示，中国房地产行业快速增长的时代已经结束，不过政府的城市化进程将在未来15年继续拉动需求。

--中国个股：中国建筑称拟发行至多3亿股优先股，募资不超300亿元

中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司周一公告称，拟申请发行不超过3亿股优先股，募集资金总额不超过人民币300亿元，将用于基础设施及其他投资项目、补充境内外重大工程承包项目营运资金和补充一般流动资金。

--中国期市：争取年内推出原油期货,配合资源和金融改革推新品种--证监会

中国证监会副主席姜洋周三表示，将推进国际化原油期货市场建设，争取年内推出原油期货；配合资源性产品价格形成机制改革，继续推出其他大宗商品期货品种。

--中国期货：上期所将推进锡、镍期货新品种研发，有望年内上市--报载

证券时报周五援引上期所副总经理叶春和表示，上期所正稳步推进锡、镍期货新品种的各项上市工作，全面做好有色金属指数期货的上市准备工作，积极开展铜期权等产品研发。