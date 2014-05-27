中国个股：特变电工子公司拟陕西建风能太阳能发电六项目，总投资逾百亿

《汇市简讯》美元指数反弹，但格局偏空
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透上海5月27日 - 中国输变电设备大厂--特变电工股份有限公司 周二公告称，其控股子公司与陕西省多个县市签署项目合作协议，拟建设六个风能、太阳能电站项目，总投资金额逾百亿元。
刊登在上交所的公告指出，公司控股子公司特变电工新疆新能源股份有限公司与陕西省榆林市佳县人民政府、延安市延川县签署协议，分别拟在两地建设100MW风能发电站项目，总投资各10亿元；同时还拟在延川县关庄镇建设30MW荒坡太阳能电站项目，总投资约3亿元。
公告称，新能源公司控股子公司西安佳阳新特能源有限公司与陕西省榆林市佳县政府签署了总投资约38亿元框架协议、与陕西省榆林市府谷县、宜川县政府各签署了总投资约20亿元协议，拟在佳县境内分期建设400MW风能发电站项目，在府谷县和宜川县境内均分期建设200MW太阳能电站项目。
特变电工周一收报8.73元，过去一个月累计下跌1.58%。（完）
参看详情，请点选 here (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。