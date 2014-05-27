中国个股：特变电工子公司拟陕西建风能太阳能发电六项目，总投资逾百亿

刊登在上交所的公告指出，公司控股子公司特变电工新疆新能源股份有限公司与陕西省榆林市佳县人民政府、延安市延川县签署协议，分别拟在两地建设100MW风能发电站项目，总投资各10亿元；同时还拟在延川县关庄镇建设30MW荒坡太阳能电站项目，总投资约3亿元。

公告称，新能源公司控股子公司西安佳阳新特能源有限公司与陕西省榆林市佳县政府签署了总投资约38亿元框架协议、与陕西省榆林市府谷县、宜川县政府各签署了总投资约20亿元协议，拟在佳县境内分期建设400MW风能发电站项目，在府谷县和宜川县境内均分期建设200MW太阳能电站项目。