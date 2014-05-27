《新兴市场重要经济事件预告》--5月27日-6月3日

(除特别说明外，均为GMT时间)

5月27日(二)

伦敦--包容性资本主义大会：创造价值、重建信任。讲话嘉宾包括：IMF总裁拉加德、英国央行总裁卡尼、美国前总统克林顿和伦敦金融城市长Alderman Fiona Woolf。

巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(至5月28日)。

布达佩斯--匈牙利央行举行议息会议(1200)。

首尔--韩国央行公布5月政策会议记录(0700)。

5月28日(三)

暂无重要经济事件公布。

5月29日(四)

马普托--在莫桑比克召开非洲崛起大会(至5月30日)。讲话嘉宾包括：莫桑比克财长Manuel Chang、总统Armando Guebuza、国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、博茨瓦纳央行总裁Linah Mohohlo、乌干达财长Maria Kiwanuka、IMF首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)等人。

开罗--埃及央行举行货币政策委员会会议。

布拉格--捷克央行管委会召开例行会议，未计划讨论货币政策事宜。

5月30日(五)

东京--国际货币基金组织(IMF)研讨会：迈向更有活力的商业领域。讲话嘉宾包括：IMF亚太部门主管李昌镛、日本财务省财务官古泽满宏、IMF财务部门副处长Ruud De Mooij和IMF亚太部门处长Stephan Danninger。

6月2日(一)

土耳其伊斯坦布尔--The Istanbul School of Central Banking举办2014年宏观形势研讨会(至6月3日)。美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前经济状况及货币政策发表讲话(0700)。

6月3日(二)

华沙--波兰央行举行货币政策会议(至6月4日)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程