《中国报摘》--其他报纸重要消息5月27日

**上海证券报**

--浦发银行 行长朱玉辰表示，如果300亿元人民币优先股募资完成后，可以支撑2,000多亿元的资产规模增量，增加50亿元的利润。他还首度阐述业务转型“三脚凳”计划，均衡发展对公司、零售、资金业务三大板块。

--特变电工 控股子公司特变电工新疆新能源股份有限公司及其子公司签署多项战略合作协议，在陕西数个县建设风能及太阳能发电站项目，总投资额逾百亿元。

**证券时报**

--中国央行日前批准三家境外机构进入银行间债市，分别是中国人寿保险股份有限公司（台湾） ；建银国际资产管理有限公司和中国民生银行 香港分行。

--西部证券 公告称，纽约梅隆向上海利得财富资产管理公司转让所持的纽银西部基金49%股权。

**第一财经日报**

--土耳其工商业协会主席穆哈兰姆.伊马兹表示，土耳其基础设施建设非常需要投资，中国企业融资能力强，能获得很多项目。希望中投公司能迈出勇敢一步，为土耳其大型基建项目提供融资。

--两名知情人士透露，中金公司投行部负责人蒋国荣将加入瑞银集团，负责瑞银中国投行业务。

**21世纪经济报 道**

--中纪委副书记杨晓渡表示，未来将加大案件查处力度，重点查处十八大后还不收敛不收手的、问题线索反映集中的、群众反映强烈的、现在重要岗位且可能还要提拔使用的党员干部，形成有力震慑，坚决遏制腐败蔓延势头。

--截止上周日(25日)，工农中建四家大型银行新增人民币贷款仅1,300亿元。

--券商人士透露，上海证交所已于上周五向券商会员发布启动港股通业务相关准备工作通知，要求在5月底前提交参与的正式申请。

**人民日报**

--海关总署日前公布《关于支持外贸稳定增长的若干措施》，将国务院支持外贸稳定增长的若干意见中涉及海关工作的政策举措，细化成更加具体、可操作性强的落实措施。 (完)