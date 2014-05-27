《台湾重要政经日程》--5月27日

===================今日重要政经消息=============================
5/27(二)
--09:00 立法院院会。
--09:30 台经院举办亚洲政经景气展望研讨会。
--14:30 工总与政府首长行政院环境保护署座谈会。
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5/29(四)
--10:30 宏基 云端产品记者会。
--资策会MIC召开2014年下半年资讯产业展望记者会。
6/2(一)
--端午节休市一日。
6/3(二)
--10:00 汇丰公布台湾5月PMI。
*6/4(三)
--09:00 台湾电脑展(Computex)高峰论坛。
6/5(四)
--08:30 主计总处公布5月消费者物价指数(CPI)年增率，上月为年增1.65%。
--16:10 台湾央行公布5月底外汇存底金额，上月4,214.95亿美元。
6/9(一)
--16:00 财政部公布5月海关出口/进口数据，上月出口年增6.2%。
6/13(五)
--12:30 央行代财政部标售增额发行103甲6期公债，金额预定400亿台币，该公债天期为10年期。
6/20(五)
--16:00 经济部公布5月外销订单年增率，上月为年增8.9%。
6/23(一)
--08:30 主计总处公布5月季调失业率，上月为4.04%。
--16:00 经济部公布5月工业生产年变动率，上月为升4.80%。
6/24(二)
--12:30 央行代财政部标售103甲9期公债，金额预定350亿台币，该公债天期为五年期。
8/20(三)
--16:10 央行公布第二季经常帐，上季初值为顺差154.9亿美元。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
11/29(六)
--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。
＂*＂表新增。(完)
(记者 高洁如; 审校 杨淑祯)