港报财经评论：比亚迪折让配股不须慌--经济日报5月27日

比亚迪折让配股不须慌/林瑞芬

周一美股休市，港股昨日更显淡静；大市成交额392亿港元。恒指收报22,963，微跌2点；国指则报10,126，微升5点。本周四期指结算，市势暂局限于转仓活动。技术上，目前熊证在23,000楼上也不少，不排除因要挟空仓而破位，但现况交投两闲，要在配合大成交抽升23,200且企稳感吃力。据李克强总理最新调研后指，中国经济下行压力仍然较大，似有吹风，未来微刺激经济政策频密出台，稳定的政策预期有助稳定投资者，不致令经济出现过快过急的下滑风险。

临近年中，政府高层频密调研，作为指引的话，就习近平主席上周六到上汽集团考察后指出，发展新能源汽车将是迈向汽车强国的必由之路，又是点明比亚迪汽车 未来前景的启示。比亚迪刚配售H股1.22亿股，约占发行后H股数量（9.15亿股）的13.32%，占发行后总股本（24.76亿股）的4.92%，配售价为35港元，较上周收盘价（41.15港元）折让率约15%，扣除发行费用预计募集净额为42亿港元。由于今次发行新股比例不小，对每股盈利会短期有所摊薄。据摩根大通预期对2015年至2017年的每股盈利预测将被摊薄1至3%，故股价昨复牌因此低见37.5港元，跌8.9%，但收报41.3港元，倒升0.4%。

从中国到地方层面，已显示新能源汽车的推广进入提速阶段，新能源汽车补贴城市大幅扩容。5月19日，武汉、西安、江苏省（南京、常州、苏州、南通、盐城、扬州等6个市作为一个整体区域纳入国家推广城市范围）相继出台了新能源汽车补贴政策。5月20日，上海市政府宣布《上海市鼓励购买和使用新能源汽车暂行办法》正式落地，对消费者购买提供补贴，至2015年底，上海计划推广1.3万辆。

同一天，安徽省在即将审议的《安徽省大气污染防治专项资金管理暂行办法》中规定对新能源汽车的补贴细则。武汉市财政将拟投入16.8亿人民币，力争推广应用10,500辆新能源汽车，政府公务、公安司法、公交、环衞绿化等公共服务部门更新或新增车辆的50%必须采购新能源汽车。其他城市也有类似举措，由此可见，新能源汽车获推广的动力。天津市新能源汽车财政补贴政策亦正在研究制定，争取近期出台。综合地方政府就新能源汽车推广目标、新能源汽车补贴标准、税收优惠、号牌政策等等，都有明确的指引，可见支持行业进入实质性阶段。(B05)

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