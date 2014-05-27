港报财经评论：6月钱荒机会微--信报5月27日

6月钱荒机会微/习广思

压抑着投资者对中资股憧憬的一个理由是，市场对习李改革信心不大。投资者缺乏信心，一来中国改革工程浩大艰巨，二来习李班子摸着石头过河，即使投资者相信改革大方向，但对进展仍充满着怀疑。不过，从习李打贪反腐的作风看来，其改革决心及耐性不容小觑。国家主席习近平提到老虎苍蝇一齐打时，市场人士及政治家都心怀质疑。中国打贪步步进迫，从能源到电讯业，至今仍未收手，最新动作是针对港澳中资企业及电力行业。中国电力建设集团有限公司副总经理黄保东被双规事件，被视为反腐升级讯号，整个能源领域由石油、煤炭、电力及再生能源，及至海外并购项目均在受查。投资者不应低估领导层在改革上的决心，但过程中肯定充满着许多不明朗因素。

英美周一休市，周四结算前观望居多，港股大市非常淡静。恒指昨天上试23,000点未果，收报22,963点，跌2点；大市成交额只有392亿港元。早前负责支撑大市的油股、电讯股高位回吐，后市很视乎内银及内险股能否带领恒指再升。国企指数走势先低后高，暂时受制于250天线，有机会在结算前再推高恒指。5月国指走势属落后，但投资者不宜过早看淡。港股在低成交情况下，大型蓝筹难望有突出表现，两个明显上升的板块，一是软件股，二是医药股。石药 及中生制药 季绩后获多间大行看好，带动医药板块上升。医药股回升亦配合着资金轮动的节奏，三大动力板块中，科网及濠赌股先后炒作反弹，现在轮到医药股。

迅雷重启上市计划，刺激金山软件 昨天股价涨4.9%。迅雷2011年上市计划告吹后，当时市场质疑其版权问题，如今主打云端概念又能否说服投资者？今年中资概念股在美国有市场，京东及微博成功上市，阿里巴巴上市在即，应可推动更多科网股赴美IPO。上周提及人行净投放资金到银行市场，相信今年6月再现“钱荒”机会不高。临近6月份，市场开始担心银行年中考核、企业缴税等季节性因素，近期内银以逾5厘高息理财产品再吸引存款，令市场忧虑今年会否再现钱荒事件。(B01) ................................................................

欧罗如上1.37，短仓宜先获利/苏子

欧洲央行行长德拉吉昨天表示，欧罗区或会面临超低通胀率压制区内经济增长的风险，消费者及企业因此会延迟消费及采购。言论反映欧央行有甚高机会在下周的议息会议宣布推出新一轮宽松措施，以阻止过低的通胀率破坏目前刚开始的良好复苏势头。不过，不知是否市场早已消化了欧洲央行将采取行动以对付欧罗区过低通胀的问题，昨天欧罗汇价竟然出现甚为稳定的情况，未见进一步下破上周五的1.3613低位之余，反而更逐步回升至200天线以上，暂时最高曾见1.3648水平。

欧罗兑美元未能在昨天趁机进一步破关而下的古怪走势，小心有可能反映近期的大弱势已到了尾声，并会在目前市场一片看淡声中，在下周议息前已出其不意地大幅反弹，从而杀看淡的投资者一个措手不及。留意目前欧罗兑美元的200天线斜率仍在上升中，反映中长期的上升基调仍未改变。

因此，稍后若确认上周的破位低收为假突破的走势陷阱，小心届时欧罗兑美元便不只是“反弹”这么简单，而是回复自前年7月开始的中长期上升浪，令1.40心理关口顺利突破。因此，对看淡的投资者而言，稍后欧罗兑美元在升回10天线阻力以上收市后，有力进一步突破100天线阻力的话，宜先行把已持有的短仓获利，避免出现由赚变蚀的情况。

至于昨天欧罗兑美元未能进一步破关而下的原因，应与市场大户相信欧洲央行若再推出宽松措施，应有助欧罗区加快经济复苏的动力，而此结果反而有利欧罗汇价长线发展。倘若大户稍后炒作欧罗的焦点真的落在欧罗区经济复苏步伐，将因央行的行动而进一步加快并摆脱低通胀情况，则目前欧罗兑美元的回落，其实可视为趁低吸纳的机会。

故目前在看淡欧罗汇价的同时，亦要作好两手准备，即有止蚀离场甚至反手买入的策略。近期汇市往往在破大位后波幅却出现背驰的异常情况，故相信整体走势其实仍处于大型上落市况里运行，因此，目前在制订交易策略时，仍不宜太过进取，有钱赚时，最好还是先行“食糊”为佳。(B10)

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