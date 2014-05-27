《全球重要经济事件一览表》--5月27日-6月3日

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5月27日(二)

伦敦--题为“包容性资本主义：创造价值，重建信任”会议。演讲人包括国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、英国央行总裁卡尼、前美国总统克林顿和伦敦城市长Alderman Fiona Woolf。

都柏林--爱尔兰财长Michael Noonan在“不良银行”年度报告发布时发表讲话(0800)。

维也纳--奥地利央行总裁诺沃特尼主持央行年会的新闻发布会(0915)。

柏林--德国财长朔伊布勒和欧元集团主席迪塞尔布洛姆发表讲话(1015)。

柏林--荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆在一个活动上就欧洲议题发表讲话(1330)。

5月28日(三)

伦敦--英国财政副大臣艾德礼介绍财政部新的研究成果，内容有关苏格兰留在英国内的益处。

美国巴吞鲁日--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在路易斯安那州立大学银行学研究院发表讲话(0010)。

东京--日本央行总裁黑田东彦发表演讲，主题为危机后的货币政策(0000)。

东京--欧洲央行执委会委员莫尔许在日本央行讲话(0500)。

斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)讲话，主题为“全球化世界中的货币政策和宏观审慎政策”(1000)。

法兰克福--欧洲央行副总裁欧洲央行副总裁冈斯坦西欧就金融稳定性检视举行新闻简报会(1300)。

5月29日(四)

马德里--西班牙央行林德宣布经济学家会议开幕(0800)。

美国克利夫兰--克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在该联储主办的通胀、货币政策和公众会议上发表讲话(1230)。前美联储副主席科恩参加此次会议的“政策目标和框架”小组讨论会(1730)。

日本冲绳--日本央行政策委员会审议委员白井早由里对商界领袖发表讲话。

5月30日(五)

美国克利夫兰--克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在该行举办的“通胀、货币政策与公众”会议上发言(1230)。

美国斯坦福--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔参与“最后贷款人法规：历史视角”讨论(1800)。费城联邦储备银行总裁普洛瑟和旧金山联储银行总裁威廉姆斯参加有关“根据规则制定政策：从理论到实践”的讨论(2100)。

芝加哥--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在斯坦福政策会议上发表讲话(0130)。

都柏林--爱尔兰财长Michael Noonan在ISME 2014年度午餐会上发表讲话(1130)。

6月2日(一)

华盛顿--美国财长杰克卢和财政部次长David Cohen发表讲话。

伊斯坦布尔--土耳其伊斯坦布尔中央银行学院主办2014年宏观研讨会(至6月3日)。美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯将就当前的经济形势和货币政策发表讲话(0700)。

阿姆斯特丹--欧洲央行执委莫尔许参加德伊森贝赫金融学院 (Duisenberg School of Finance)组织的国际研讨会(1030)。

6月3日(二)

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)在历史博物馆一项展览上发表讲话。

悉尼--澳洲央行(RBA)召开议息会议(0430)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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