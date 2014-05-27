离岸人民币：南方东英旗下RQFII A股ETF德国上市

路透香港5月27日 - 中国南方东英资产管理公司周一宣布，南方东英Source富时中国A50 UCITS ETF的欧元类别在德意志交易所Xetra交易平台上市，这支产品是欧洲市场首个直接投资于中国A股市场的产品，自今年1月推出以来，已吸引超过3.6亿美元的资产。

南方东英提供的新闻稿显示，其与Source推出的富时中国A50 UCITS ETF直接投资于人民币合格境外机构投资者（RQFII）计划中的A股，南方东英作为目前全球最大的A股RQFII基金经理，已获南方Source富时中国A50 UCITS ETF专用额度。

“十分明显，欧洲投资者对中国A股的需求很强烈，”南方东英行政总裁丁晨表示， 这支产品是今年为止在欧洲推出的最大规模ETF产品。

Source首席执行官Ted Hood表示，该ETF可让所有投资者---不仅仅是自身拥有投资额度的大型机构投资者---直接投资世界上最重要股票市场之一。

今年1月，南方东英与英国交易所买卖基金(ETF)机构Source共同推出首支在欧洲市场交易的RQFII ETF基金，该基金以人民币计价，以欧元在Xetra交易平台交易，同时亦可通过伦敦证券交易所（美元和英镑）和瑞士证券交易所（美元）进行交易。投资者将面临汇率波动带来的风险，即人民币与投资者交易所用币种之间的汇率波动风险。

截至4月底，南方东英累计获得RQFII额度为386亿元人民币。