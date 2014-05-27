港报社评：全民老有所养，探讨钱从何来--星岛日报5月27日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
扶贫委员会委托的研究团队，下月将发表推行全民老年金的研究结果。人口老化加上强制性公积金不足以应付退休生活，如何另辟蹊径增加老年保障，问题已经去到不容回避的地步。 当年政府否决设立老年退休金计画，财政司司长曾俊华最近在网志上解释，社会当时的反对声音指，不论长者资产有多少和有否供款，发放划一金额的退休金并不公平，而且有关金额对贫困长者可能并不足够，较富有的长者则根本不需要这种保障；另一担忧是计画在财务上的可持续性，或会引致一些福利国家面对的公共财政问题。 全民老年金如果定在每月3、4千元，对于部分贫困长者可能不敷应用，尤以要支付大量医疗费用的长期病患者为然。不过，这些人士仍然可以申请综援。对不少不愿申请综援的长者而言，则可以帮助他们改善生活质素。如果全民老年金、强积金再结合个人积蓄三轨并行，大部分长者可以不愁退休生活所需。 至于富裕人士都可以享有全民老年金的问题，要订立一条广为社会接受的分界綫并不容易，在具体审查又涉及庞大行政费用，膨胀了公务员体制，透过审查计画节省的开支不如想像中大。 最难解决的问题还是钱从何来。要是政府推出全民老年金而要加税，或者要劳资双方再供款，都是由今天的打工仔为长者作出更多财政承担，当中肯定涉及不少争议。既然社会有相当大的声音，要求全民退休保障，把涉及的财政问题摊开来讨论，寻求一条可行的出路，总比斩脚趾避沙虫为好。(A06)
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路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有