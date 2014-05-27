港报社评：全民老有所养，探讨钱从何来--星岛日报5月27日

扶贫委员会委托的研究团队，下月将发表推行全民老年金的研究结果。人口老化加上强制性公积金不足以应付退休生活，如何另辟蹊径增加老年保障，问题已经去到不容回避的地步。 当年政府否决设立老年退休金计画，财政司司长曾俊华最近在网志上解释，社会当时的反对声音指，不论长者资产有多少和有否供款，发放划一金额的退休金并不公平，而且有关金额对贫困长者可能并不足够，较富有的长者则根本不需要这种保障；另一担忧是计画在财务上的可持续性，或会引致一些福利国家面对的公共财政问题。 全民老年金如果定在每月3、4千元，对于部分贫困长者可能不敷应用，尤以要支付大量医疗费用的长期病患者为然。不过，这些人士仍然可以申请综援。对不少不愿申请综援的长者而言，则可以帮助他们改善生活质素。如果全民老年金、强积金再结合个人积蓄三轨并行，大部分长者可以不愁退休生活所需。 至于富裕人士都可以享有全民老年金的问题，要订立一条广为社会接受的分界綫并不容易，在具体审查又涉及庞大行政费用，膨胀了公务员体制，透过审查计画节省的开支不如想像中大。 最难解决的问题还是钱从何来。要是政府推出全民老年金而要加税，或者要劳资双方再供款，都是由今天的打工仔为长者作出更多财政承担，当中肯定涉及不少争议。既然社会有相当大的声音，要求全民退休保障，把涉及的财政问题摊开来讨论，寻求一条可行的出路，总比斩脚趾避沙虫为好。(A06)