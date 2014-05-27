芝加哥期市：小麦期货跌至两个月低位，因美国天降甘霖

7月大豆合约 涨0.28%，至每蒲式耳15.11-1/4美元，上周五下跌0.21%。
小麦期货承压，因美国大平原南部及时降雨，全美气象服务(NWS)预计最近几天本地区部分区域的降雨量最多两英寸。
由于乾旱仍在持续，美国农业部上周表示，冬麦良率为29%，较前周下降1个百分点。
降雨将帮助新种植的玉米生长。美国农业部称，截至周日，玉米种植率为73%，略低于季度均值76%。
中国驻巴西大使李金章周一表示，自中国官方批准采购的决定从3月31日起生效以来，中国已从巴西进口了少量玉米。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 646.25 -6.25 -0.96% -1.97% 696.63 12
CBOT玉米 473.50 -4.50 -0.94% -0.68% 499.62 28
CBOT大豆 1511.25 -4.25 -0.28% -0.49% 1483.84 59
CBOT稻米 $15.21 -$0.04 -0.23% -0.72% $15.39 36
美国原油 $104.32 -$0.03 -0.03% +0.56% $101.90 70
汇率
欧元/美元 $1.367 $0.002 +0.15% +0.24%
美元/澳元 0.926 0.002 +0.25% +0.36%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 龚芳/于春红; 审校 李婷仪/王翔琼)