《香港报摘》--其他报纸重要消息5月27日

*明报：

--韩国最大即时通讯应用商Kakao拟透过收购当地门户网站而借壳上市，交易中Kakao估值为30亿美元，以此计算，腾讯 于2012年以6,290万美元购入Kakao约13.84%股份，现已大赚超过3.5亿美元。

--港交所 谴责停牌近两年的泰山石化 及其创办人蔡天真、执行董事黄少雄，因其在2011年未有就船舶出售事项延误、及无力偿还优先票据债务，及时向市场作出披露。

*星岛日报：

--中国港口经营商青岛港国际 开始招股，惟散户认购反应慢热，5家证券行均未录得孖展额（保证金抵押融资）。

--长实 等发展的新界荃湾新楼盘环宇海湾最快可于周末正式发售，长实地产投资董事刘启文表示，首两批销售单位市值合共约48亿港元。

*苹果日报：

--香港电视 主席王维基表示，计划圣诞前推出有逾百家商号、50万件产品的购物网站，投资1-2亿港元，用户要收睇港视节目，可能先要网上购物换取金币。

*东方日报：

--高盛发表报告，将今、明两年香港零售物业租金增长预测，由原来涨3-5%，调低至零，因本港零售销售增长高峰期已经过去。

--本报访问十位投资专家，七成受访者建议稳健投资者认购新一批通胀挂勾债券（iBond），人民币定存的投资工具反而受到冷待。

*文汇报：

--滙丰 宣布，随着新加坡富敦资金管理公司获批人民币合格境外机构投资者（RQFII）资格，滙丰相应成为首家服务新加坡RQFII的外资托管行。

--中国房地产商禹洲地产 主席林龙安于股东大会后称，现时宏观政策渐松绑，在价格、预售审批层面放松、鼓励银贷及其他优惠亦出现，预期下半年市道会好转。

*大公报：

--市场调研机构Kantar Worldpanel ComTech报告显示，华为 在欧洲五大市场的手机销售量激增123%，在欧洲整个市占率达3%，在德国、西班牙等市占率更达5%。

--冠君产业信托 主席罗嘉瑞称，受惠于沪港通的实施，已有1-2家内地券商承租公司旗下写字楼单位，并预计若沪港通额度扩大，将吸引到更多内地财经机构来港设立办事处。（完）

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