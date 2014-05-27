金砖国家：5月26日股汇市收盘纵览

路透5月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月26日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报1,041.84点。

中国股市：沪综指小幅收升连两日反弹，政策预期偏暖提振市场情绪

香港股市：收平盘，汽车股上涨但能源股下跌

中国汇市：人民币随中间价收低，油盘购汇盘末打破日内均衡市况

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拉美股市：周一收涨，MSCI明晟拉美股市指数 上涨0.29%。巴西股市Bovespa指数 收升0.58%，巴西炼钢企业Companhia Siderurgica Nacional因宣布重启股票回购计划，股价跳涨3.69%。

拉美汇市：拉美货币基本持平，市场交投清淡

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南非股市：温和收涨，且连续第三日上涨。技术分析暗示，南非股市接近超买，涨势料将告一段落。指标Top-40绩优股指数 上扬0.25%，收报45,005.88点；综合指数 也攀升0.14%至50,021.72点。

南非汇市：兰特下滑，市场消化组建新内阁消息

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印度股市：收盘近持平，盘中走势震荡，受投资者获利了结打击，回吐了稍早录得的近2%涨幅。指标股指BSE指数 收高0.1%， 或23.53点，收报24,716.88点。NSE指数 收低0.1%，或8.05点，报7,359.05。

印度汇市：卢比录得一个月最大单日跌幅，投资者在新总理宣誓就职之前回补美元空仓。卢比兑美元 收在58.71/72，上周五收报58.52/53。

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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.51%，报729.71点。指标RTS指数 涨0.69%，报1,335.730点。