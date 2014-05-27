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亚洲 | 2014年 5月 27日 星期二 09:41 BJT

永安期货：中国期指持仓重返15万手上方，净空仓连续第三个交易日缩减

以下内容节选自5月27日的《期货日报》：

期指总持仓周一迅速回升，较上周五上升7,427手至155,912手，重返15万手上方，再创期指上市以来的新高。不难看出，多空双方终究难逃一场厮杀。

中金所公布的持仓数据显示，前20名席位在IF1406与IF1409合约上共持买单95,240手、卖单118,098手。汇总后的前20名席位净空头寸为22,858手，较上一交易日的23,412手继续减少554手，至此，净空持仓已连续三个交易日缩减。

总体看，期指总持仓再度飙升，多空博弈仍在继续。净空持仓的下滑显示出，空头的优势已不如从前，多头主力积极加仓对阵空头主力。短线来看，期指下跌动能不足，多头有望展开新一轮反攻。(完)

here (整理 路透中文部)
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