欧洲政经：民粹主义势力抬头，欧盟必须促成长和就业来应对--梅克尔

更正 -《独家新闻》黑石旗下GSO增持J. Crew债券，以得到有利可图的重组结果
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透柏林5月26日 - 德国总理梅克尔对于民粹主义党派在欧盟选举中得票率大增表示遗憾，她称法国等国政府需要通过促进经济成长、就业和竞争力的政策来挽回投票人的支持。
梅克尔周一在柏林的一场新闻发布会上表示，“至于民粹主义和右翼党派获得较高支持率，这值得注意也令人遗憾。”
“问题在于我们如何赢回投票人。这也是法国面临的问题，”她称。“我认为，专注于竞争力、经济成长和就业，是化解失望情绪的最佳途径。”
梅克尔表示，选举结果不太可能对欧洲议会等机构的运作有重大影响，中右翼和中左翼等主流党派仍将占据主导。
负责基督教民主党(CDU)竞选活动的David McAllister与梅克尔立场一致，强力支撑贾克担任下一任欧盟执委会主席，称他是“有说服力且令人信服的欧洲人”。
但梅克尔更为谨慎，她赞扬了贾克作为中右翼欧洲人民党主要候选人在竞选中的表现，但也阐明还需要进行广泛的商谈，才能确定这一位置的任命。(完) (编译 石冠兰 审校 郑茵)
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透华盛顿5月1日 - 周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，就1万亿美元左右的联邦资金达成协议，这些资金有望避免美国政府本周晚些时候停摆，同时也会为特朗普许诺的军事强化策略提供首期资金。
路透东京5月1日 - 日本短期公债价格周一略下跌，此前日本央行削减对剩余期限三至五年的公债购买量；而假期即将来临，市场交投稀疏，整体人气迟滞。 指标10年期公债未有交易，10年期公债期货 收平，报151.02。 东京市场将从周三起因黄金周假期休市三天。一些亚洲和欧洲市场周一因假期休市。 日本央行周一在其例行购债操作中，将剩余期限三至五年的公债购买规模降至3,000亿 日圆(26.9亿美元)，前次为3,200亿日圆。 规模下降符合预期，据日本央行周五公布的例行购债操作细节，日本央行计划5月在每 次操作中买进2,500-3,500亿日圆剩余期限三到五年的日本公债，少于4月的3,000-4,000亿 日圆，以及3月的3,500-4,500亿日圆。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价