欧洲政经：民粹主义势力抬头，欧盟必须促成长和就业来应对--梅克尔

路透柏林5月26日 - 德国总理梅克尔对于民粹主义党派在欧盟选举中得票率大增表示遗憾，她称法国等国政府需要通过促进经济成长、就业和竞争力的政策来挽回投票人的支持。

梅克尔周一在柏林的一场新闻发布会上表示，“至于民粹主义和右翼党派获得较高支持率，这值得注意也令人遗憾。”

“问题在于我们如何赢回投票人。这也是法国面临的问题，”她称。“我认为，专注于竞争力、经济成长和就业，是化解失望情绪的最佳途径。”

梅克尔表示，选举结果不太可能对欧洲议会等机构的运作有重大影响，中右翼和中左翼等主流党派仍将占据主导。

负责基督教民主党(CDU)竞选活动的David McAllister与梅克尔立场一致，强力支撑贾克担任下一任欧盟执委会主席，称他是“有说服力且令人信服的欧洲人”。