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亚洲 | 2014年 5月 27日 星期二 09:49 BJT

宝城期货：刺激政策预期助沪钢止跌企稳，但后市仍将承压

以下内容节选自5月27日的《期货日报》：

进入5月以来，黑色产业链期货品种跌势愈演愈烈，螺纹钢期、现货价格重回低位，而国际铁矿石价格更是自2012年9月以来首次跌破100美元/吨，悲观情绪弥漫市场。但近期政策暖风频吹，钢价跌势有所放缓，不过钢市供需两端未见改善，矿价下行导致成本下移，预计后市沪钢仍将承压。

上周四公布的汇丰PMI预览值升至49.7，创五个月来高点，表明国内经济显现企稳迹象，前期稳增长政策初步见效。另外，近期多部委正在讨论细化落实前期刺激政策，市场预期稳增长的细化措施有望于6-8月开始密集出台，这说明管理层对经济的扶持力度在加大，一定程度上缓解了市场前期的悲观情绪。在上述利好消息的刺激下，近期沪钢跌势有所放缓。虽然 “政策底”逐步清晰，但市场情绪仍偏谨慎，尚需等待“市场底”的进一步确认。(完)

here (整理 路透中文部)
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