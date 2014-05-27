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亚洲 | 2014年 5月 27日 星期二 09:47 BJT

全球农业：中国表示已开始从巴西进口少量玉米

路透巴西里亚5月26日 - 中国驻巴西大使李金章周一表示，自中国官方批准采购的决定从3月31日起生效以来，中国已从巴西进口了少量玉米。

中国主要从美国进口玉米；但今年稍早，由于在美国输华的玉米中发现未经批准的转基因成分，中方拒绝了约100万吨的美国玉米。

李金章在巴西里亚告诉记者，目前为止，中国仅进口了数量极有限的巴西玉米，但乐观认为数量将会增加。

他并表示，中方认为未来巴西将成为中国的主要玉米供应国之一。

巴西已是中国的主要大豆供应国。

据美国农业部估计，预计2013/14作物年度巴西将出口2,000万吨玉米及4,450万吨大豆。(完) (编译 张若琪 审校 李爽)
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