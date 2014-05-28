《香港重要政经日程》--5月28日-6月3日

更新版 1-香港个股：有线宽频获永升注资共10亿港元前景露曙光，股价跌幅收窄
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频获永升（亚洲）有限公司注资10亿港元，前景露出曙光；但受供股消息拖累，公司周五复牌股价最多曾大挫24.6%的一年低位，其后跌幅收窄。
================== 今日重要政经消息=================
5月28日（周三）
-- 金山软件 公布第一季业绩。
-- 网龙 公布三个月业绩。
-- 奥思集团<1161.HK公布半年报。
--09:00 紫金矿业 在中国举行股东周年大会。
--10:00 复星国际 周年股东大会。
--10:00 中国航空工业国际 周年股东大会。
--10:30 康臣药业 特别股东大会。
--11:00 正通汽车 周年股东大会。
--11:00 中国电力新能源 周年股东大会。
--11:00 兴业太阳能 周年股东大会。
--11:00 保利置业集团 周年股东大会。
--15:00 第一太平 周年股东大会。
--15:00 瑞安房地产 股东周年大会。
--15:00 上实控股 股东周年大会。
================== 近期重要政经消息=================
5月29日（周四）
-- 中国东方航空 公布季报。
-- 汉港房地产 公布年报。
-- 先施 公布年报。
--09:00 中兴通讯 在中国举行股东周年大会。
--09:00 中国太保 在中国举行股东周年大会。
--09:30 安东油田服务 周年股东大会。
--10:00 富智康 周年股东大会。
--10:00 中国人寿 在中国举行股东周年大会。
--10:30 深圳控股 特别股东大会。
--11:00 越秀地产 周年股东大会。
--11:00 富力地产 在中国举行股东周年大会。
--11:00 中国电信 股东周年大会。
--16:30 吉利汽车 股东周年大会。
5月30日（周五）
-- 金管局公布4月份M-3货币供应。
-- 金管局公布4月底止外汇基金总资产。
-- 金管局公布4月人民币存款。
-- 香港兴业国际 董事会考虑宣派中期息。
--09:00 华晨中国 周年股东大会。
--09:00 伊泰煤炭 在中国举行股东周年大会。
--10:00 中远国际 周年股东大会。
--10:00 西部水泥 周年股东大会。
--10:00 金活医药 周年股东大会。
*--10:00 中国联塑 周年股东大会。
--10:30 第一视频 周年股东大会。
--11:00 神威药业 周年股东大会。
--11:00 新奥能源 周年股东大会。
--11:00 李宁 股东周年大会。
--11:45 中渝置地 股东周年大会。
--14:00 裕元集团 周年股东大会。
--15:00 中国建筑国际 股东周年大会。
--15:30 华润创业 周年股东大会。
--16:15 华润燃气 周年股东大会。
6月2日（周一）
-- 香港端午节公众假期。
*6月3日（周二）
-- 4月份零售销售数据。
--11:00 中信泰富 特别股东大会。
--11:00 联邦制药 周年股东大会。
--11:30 富豪国际 周年股东大会。
--15:30 中国食品 周年股东大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频获永升（亚洲）有限公司注资10亿港元，前景露出曙光；但受供股消息拖累，公司周五复牌股价最多曾大挫24.6%的一年低位，其后跌幅收窄。
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* 欧元兑美元持稳于三周高位下方 * 焦点为法国总统大选首轮投票 路透新加坡4月21日 - 欧元兑美元周五持稳于三周高位下方，投资者等待周日法国总统大选首轮投票。 美元指数 几无变动，报99.815，之前公布的美国上周初请失业金人数以及大西洋沿岸中部地区工厂活动指数，并未改变交易员对美国经济温和增长和通胀处于低位的看法。 欧元兑美元 持平于1.0718美元，周四一度高至1.0778美元，为3月底以来最高水平，法国周日大选之前，交易员了结了做空欧元的广泛押注。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，法国首轮总统大选临近，欧元波动可能仅限于仓位调整。 山本雅文说，他的基线情景是，法国中间派候选人马克龙和极右翼候选人勒庞进入决选。 “但如果勒庞以较大优势过关，(市场)影响可能会比较大，”山本雅文称。 在法国总统选举前夕，安全问题成了周五的关注焦点，之前巴黎发生枪击案，导致一名法国警察丧生。 调查显示，周日法国大选第一轮投票最有可能出现的结果