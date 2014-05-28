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亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 08:32 BJT

《香港重要政经日程》--5月28日-6月3日

================== 今日重要政经消息=================

5月28日（周三）

-- 金山软件 公布第一季业绩。

-- 网龙 公布三个月业绩。

-- 奥思集团<1161.HK公布半年报。

--09:00 紫金矿业 在中国举行股东周年大会。

--10:00 复星国际 周年股东大会。

--10:00 中国航空工业国际 周年股东大会。

--10:30 康臣药业 特别股东大会。

--11:00 正通汽车 周年股东大会。

--11:00 中国电力新能源 周年股东大会。

--11:00 兴业太阳能 周年股东大会。

--11:00 保利置业集团 周年股东大会。

--15:00 第一太平 周年股东大会。

--15:00 瑞安房地产 股东周年大会。

--15:00 上实控股 股东周年大会。

================== 近期重要政经消息=================

5月29日（周四）

-- 中国东方航空 公布季报。

-- 汉港房地产 公布年报。

-- 先施 公布年报。

--09:00 中兴通讯 在中国举行股东周年大会。

--09:00 中国太保 在中国举行股东周年大会。

--09:30 安东油田服务 周年股东大会。

--10:00 富智康 周年股东大会。

--10:00 中国人寿 在中国举行股东周年大会。

--10:30 深圳控股 特别股东大会。

--11:00 越秀地产 周年股东大会。

--11:00 富力地产 在中国举行股东周年大会。

--11:00 中国电信 股东周年大会。

--16:30 吉利汽车 股东周年大会。

5月30日（周五）

-- 金管局公布4月份M-3货币供应。

-- 金管局公布4月底止外汇基金总资产。

-- 金管局公布4月人民币存款。

-- 香港兴业国际 董事会考虑宣派中期息。

--09:00 华晨中国 周年股东大会。

--09:00 伊泰煤炭 在中国举行股东周年大会。

--10:00 中远国际 周年股东大会。

--10:00 西部水泥 周年股东大会。

--10:00 金活医药 周年股东大会。

*--10:00 中国联塑 周年股东大会。

--10:30 第一视频 周年股东大会。

--11:00 神威药业 周年股东大会。

--11:00 新奥能源 周年股东大会。

--11:00 李宁 股东周年大会。

--11:45 中渝置地 股东周年大会。

--14:00 裕元集团 周年股东大会。

--15:00 中国建筑国际 股东周年大会。

--15:30 华润创业 周年股东大会。

--16:15 华润燃气 周年股东大会。

6月2日（周一）

-- 香港端午节公众假期。

*6月3日（周二）

-- 4月份零售销售数据。

--11:00 中信泰富 特别股东大会。

--11:00 联邦制药 周年股东大会。

--11:30 富豪国际 周年股东大会。

--15:30 中国食品 周年股东大会。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
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