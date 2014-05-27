中国公开市场：正回购规模创年内单日最低，央行维稳跨月资金面

* 仅进行200亿元28天正回购，创年内单日新低

* 单日净投放资金300亿元

* 6月将至且本周到期规模大减，央行小心呵护 (新增市场评论及更多内容)

路透上海5月27日 - 本周公开市场到期量环比骤减逾七成，中国央行今日正回购操作规模随之大举缩减至200亿元人民币，创下年内以来单日新低，以稳定跨月资金面。

业内人士并称，本周公开市场到期资金不多，但考虑到周四还有400亿元的国库现金定期存款招标助力，市场流动性暂时应无大碍。

中国人民银行今日仍仅进行了28天期正回购，规模200亿元，利率持平在4.00%。本周公开市场到期资金量为500亿元，全部为正回购，并于今日到期。据此计算，今日单日将净投放300亿元。

华南一券商交易员认为，本周公开市场“到期比较少，央行维持净投放态度，借以应对跨月跨节因素。”

银行间债市周二早盘主要回购利率小幅上行，其中隔夜和七天期加权利率分别报在2.54%和3.26%附近，为近期相对较低水平。

央行上周二进行了350亿元28天正回购操作，当周到期资金规模1,850亿元，致上周净投放量达1,200亿元，创下四个月新高。

财政部将于周四(29日)进行400亿元国库现金定期存款招标，期限九个月。 另外，因中国端午假期，主要金融市场5月31日至6月2日休市。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购操作向市场投放资金。随后自2月中旬起，转向正回购操作，期限包括14天和28天期两种。虽然二者操作频率不尽相同，但各自中标利率一直分别持稳在3.80%和4.00%水平。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，期末常备借贷便利余额为零。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) 200

(周四) 待定

逆回购 (周二) --

(周四) 待定

央票到期 --

央票到期续做 --

正回购到期 500

逆回购到期 --

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