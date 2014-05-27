欧洲政经：反欧势力异军突起，法国总统呼吁欧盟改变政策方针

路透巴黎5月26日 - 法国总统奥朗德周一誓言在国内推进改革的同时，也要促使欧盟改变方针，他说法国极右翼在欧洲议会选举的胜利，显示选民认为欧盟并没有在保护他们。

以反移民、反欧盟为纲领的法国极右翼国民阵线首度在全国性选举获胜，奥朗德在电视演说中称：“这样的投票结果是对欧洲的不信任。”

奥朗德将在周二晚间于布鲁塞尔举行的会议中告诉欧盟领导人，现在他们必须把焦点放在欧盟的成长、就业与投资上，而非撙节政策。

“欧洲已经变得模糊不明、遥远，且基本上令人费解；即使对政府而言也是如此。这种情况不能再继续下去。”奥朗德在电视简短演说中表示。他的社会党在这场选举中惨败。

奥朗德说，尽管选举失利，但政府的计划不会动摇，将继续推进经济、社会及地方改革。

法国总理瓦尔斯(Manuel Valls)周一稍早时承诺将实施更多减税措施，但他也说法国仍有必要缩减预算，好让公共赤字不超过欧盟上限。但执政的社会党内左翼人士却说，这场选举的结果证明他们反对缩减预算才是对的，歧见冲突已经隐然成形。

去年法国赤字/国内生产总值(GDP)之比为4.2%，欧盟伙伴已同意将减赤最后期限延长至2015年，希望法国到时将赤字/GDP之比降至3%以下。