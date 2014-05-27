欧洲政经：反欧势力异军突起，法国总统呼吁欧盟改变政策方针

更正 -《独家新闻》黑石旗下GSO增持J. Crew债券，以得到有利可图的重组结果
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透巴黎5月26日 - 法国总统奥朗德周一誓言在国内推进改革的同时，也要促使欧盟改变方针，他说法国极右翼在欧洲议会选举的胜利，显示选民认为欧盟并没有在保护他们。
以反移民、反欧盟为纲领的法国极右翼国民阵线首度在全国性选举获胜，奥朗德在电视演说中称：“这样的投票结果是对欧洲的不信任。”
奥朗德将在周二晚间于布鲁塞尔举行的会议中告诉欧盟领导人，现在他们必须把焦点放在欧盟的成长、就业与投资上，而非撙节政策。
“欧洲已经变得模糊不明、遥远，且基本上令人费解；即使对政府而言也是如此。这种情况不能再继续下去。”奥朗德在电视简短演说中表示。他的社会党在这场选举中惨败。
奥朗德说，尽管选举失利，但政府的计划不会动摇，将继续推进经济、社会及地方改革。
法国总理瓦尔斯(Manuel Valls)周一稍早时承诺将实施更多减税措施，但他也说法国仍有必要缩减预算，好让公共赤字不超过欧盟上限。但执政的社会党内左翼人士却说，这场选举的结果证明他们反对缩减预算才是对的，歧见冲突已经隐然成形。
去年法国赤字/国内生产总值(GDP)之比为4.2%，欧盟伙伴已同意将减赤最后期限延长至2015年，希望法国到时将赤字/GDP之比降至3%以下。
不过，周日的选举结果将刺激社会党左派抵制未来预算案中进一步节支。(完) (编译 李婷仪 审校 王翔琼/张荻)
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透华盛顿5月1日 - 周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，就1万亿美元左右的联邦资金达成协议，这些资金有望避免美国政府本周晚些时候停摆，同时也会为特朗普许诺的军事强化策略提供首期资金。
路透东京5月1日 - 日本短期公债价格周一略下跌，此前日本央行削减对剩余期限三至五年的公债购买量；而假期即将来临，市场交投稀疏，整体人气迟滞。 指标10年期公债未有交易，10年期公债期货 收平，报151.02。 东京市场将从周三起因黄金周假期休市三天。一些亚洲和欧洲市场周一因假期休市。 日本央行周一在其例行购债操作中，将剩余期限三至五年的公债购买规模降至3,000亿 日圆(26.9亿美元)，前次为3,200亿日圆。 规模下降符合预期，据日本央行周五公布的例行购债操作细节，日本央行计划5月在每 次操作中买进2,500-3,500亿日圆剩余期限三到五年的日本公债，少于4月的3,000-4,000亿 日圆，以及3月的3,500-4,500亿日圆。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价