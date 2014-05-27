全球航运：中国希望与淡水河谷建立船运伙伴关系--中国驻巴西大使

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透巴西利亚5月26日 - 中国驻巴西大使李金章周一表示，中国有兴趣与巴西矿产巨头淡水河谷 建立合作伙伴关系，把铁矿石从Valemax大型散货运输船转移到较小型的船只上，因为中国仍禁止这种大型船舶在该国港口停靠。
淡水河谷的Valemax运输能力为40万吨，但因规模巨大而未获准在中国的港口停靠。这令淡水河谷降低运费成本，从而与必和必拓 和力拓 等澳洲同业展开竞争的努力受挫。
中国船东一直强烈反对让淡水河谷的超大型船停靠国内港口，因为担心这可能加剧船只过剩的局面，并损失自己的市场份额。
李金章大使在巴西利亚的一个会议上对外国记者表示，中国的交通运输部愿意讨论并解决这个问题，包括建立合作伙伴关系、将铁矿石进行转运等选项，以携手降低运输成本。
转运就是把铁矿石从Valemax转移到规模较小的船只上，以便能停靠在中国港口。淡水河谷目前正在马来西亚兴建一个转运中心，并且在菲律宾已有一个转运系统投入运行。
李金章没有进一步详细阐述合作伙伴关系的细节问题。
淡水河谷目前的运输成本为每吨22美元左右。
如果Valemax大型乾散货船能直接开到中国，淡水河谷将节省每吨大约7美元的成本。澳洲铁矿石生产商目前比巴西同业的成本每吨低10美元。
李金章表示，Valemax无法停靠中国港口的问题仍在，并称“主要是由于技术原因”。
在Valemax于2011年12月首次在大连港靠岸后，中国交通运输部在2012年初以安全考虑为由，禁止Valemax停靠国内港口。(完)
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有