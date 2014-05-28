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亚洲 | 2014年 5月 28日 星期三 09:16 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--5月28日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行：
    
  中国财政部280亿元人民币五年期续发国债10:35-11:35招标，收益率预测均值3.98%
  盛京银行22亿元10年期发行人选择权(5+5)二级资本债券招标 
  中国银行10亿元三个月期限同业存单10:00-11:00招标发行
  江苏交通控股30亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，招行和建行主承     
  张家港直属公有资产经营公司20亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，浦发银行主承 
  蚌埠投资集团4亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，农业银行主承
  张化机 5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，建设银行主承  
  茂名港集团2亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA-)，银河证券和兴业银行主承          
  伟星集团6亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，工商银行主承          
  湖南高速公路建设开发总公司29亿元七年期中票簿记建档(主体评级AAA)，浦发银行主承
  绍兴袍江工业区投资开发10亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，摩根士丹利华鑫证券主承
  荣成经济开发投资12亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，中信建投证券主承
  青州市宏源资产经营10亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，齐鲁证券主承  
  襄阳高新投资开发6亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，兴业证券主承   
  孝感城建投16亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，长江证券和光大证券主承
  江苏苏海投资集团13亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，国信大证券主承    
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  二、新债上市：  
      
  仁怀城投14亿元七年期固息债1480283，票面利率8.09%
  文登金滩投资管理10亿元七年期固息债1480298，票面利率6.99%
  威海新区国资8亿元七年期固息债1480300，票面利率6.87%
  昆山交通发展控股18亿元七年期固息债1480309，票面利率6.95%
  醴陵国投7亿元七年期固息债1480310，票面利率8.10%
  华西证券6亿元三个月期短融071435003，票面利率4.77%
  众合机电 2亿元一年期短融041463012，票面利率7.99%          
  河北港口集团18亿元七年期中期101455014，票面利率6.3%
  自贡国资经营投资公司5亿元五年期中票101455015，票面利率7.5%
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  三、缴款：

  财政部260亿元50亿元固息国债140010，票面利率4.67%
  深业集团24亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1480306，票面利率6.20%
  景洪国资10亿元七年期固息债1480292，票面利率8.08%
  亳州建设投资集团18亿元七年期固息债1480307，票面利率6.85%
  东方航空  20亿元九个月期超短期融资券
  广铝集团2.5亿元一年期短期融资券
  湖北长江产业投资公司4亿元一年期短融
  申银万国证券15亿元三个月期短融
  东方证券25亿元三个月期短融
  南京商贸旅游发展集团3亿元一年期短融         
  上海莘庄工业区经济技术发展公司10亿元五年期中票
  安徽交通投资集团10亿元五年期中票
  大唐集团50亿元五年期中票
  大族控股集团6.9亿元三年期中票
  广西水利电业集团10亿元五年期中票                                                     
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  四、还本付息：     
            
  北京市基础设施投资有限公司10亿元一年期短融041353040到期兑付，票面利率 4.07%  
  重庆钢铁集团矿业有限公司4.0亿元一年期短融041353042到期兑付，票面利率 5.50%   
  陕西延长石油集团30亿元一年期短融041355021 到期兑付，票面利率4%
  武汉港务集团3.5亿元一年期短融041364023到期兑付，票面利率4.40% 
  广发证券 30亿元三个月短期融资券1490040到期兑付，票面利率5%
  10中信银行01 1012001付息  
  10中信银行02 1012002付息 
  12惠投债 1280160付息 
  12浙交投MTN1 1282176付息 
  12大沽化MTN1 1282177付息 
  13兖城投债 1380207付息 
  13赣投MTN1 1382284付息 
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
  --中国二三线城市放松房地产限购政策的城市在增多。安徽省芜湖市日前发布通知，居民购买第二套房时，允
许申请贴息贷款；外地调入芜湖人员，也获得市民待遇，支持申请住房公积金贷款。 
  --中国国家主席、中共总书记习近平表示，使市场在资源配置中起决定性作用，就要从广度和深度上推进市场
化改革，减少政府对资源的直接配置，减少政府对微观经济活动的直接干预，把市场机制能有效调节的经济活动
交给市场。 
    
    今日公布1-4月规模以上工业企业利润      
    6/1公布5月官方制造业PMI           (4月50.4)                 
    6/3公布5月官方非制造业PMI         (4月54.8)            
              汇丰制造业PMI终值       (5月终值48.1)            
    6/5公布5月汇丰服务业PMI           (4月51.4)             
    6/8公布5月进出口贸易数据          (4月顺差184.5亿美元)            
    6/10公布5月工业生产者出厂价格指数(PPI)  (4月-2.0%)        
              居民消费价格指数(CPI)         (4月1.8%)      
    6/13公布5月固定资产投资(不含农户)       (1-4月17.3%)        
              社会消费品零售总额            (4月11.9%)      
              工业增加值                    (4月8.7%)            
              房地产投资和销售情况月度报告         
    6/18公布5月70个大中城市住宅销售价格月度报告     
    6/23公布6月汇丰中国制造业PMI初值            (5月初值49.7)          
    6/27公布1-5月规模以上工业企业利润               
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 吴芳/李宏薇； 审校 曹巍浩/丁淑琴)
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