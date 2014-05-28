《中国债券市场每日交易备忘》--5月28日

更新版 1-香港个股：有线宽频获永升注资共10亿港元前景露曙光，股价跌幅收窄
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频获永升（亚洲）有限公司注资10亿港元，前景露出曙光；但受供股消息拖累，公司周五复牌股价最多曾大挫24.6%的一年低位，其后跌幅收窄。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部280亿元人民币五年期续发国债10:35-11:35招标，收益率预测均值3.98% 盛京银行22亿元10年期发行人选择权(5+5)二级资本债券招标 中国银行10亿元三个月期限同业存单10:00-11:00招标发行 江苏交通控股30亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，招行和建行主承 张家港直属公有资产经营公司20亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，浦发银行主承 蚌埠投资集团4亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，农业银行主承 张化机 5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，建设银行主承 茂名港集团2亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA-)，银河证券和兴业银行主承 伟星集团6亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，工商银行主承 湖南高速公路建设开发总公司29亿元七年期中票簿记建档(主体评级AAA)，浦发银行主承 绍兴袍江工业区投资开发10亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，摩根士丹利华鑫证券主承 荣成经济开发投资12亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，中信建投证券主承 青州市宏源资产经营10亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，齐鲁证券主承 襄阳高新投资开发6亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，兴业证券主承 孝感城建投16亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，长江证券和光大证券主承 江苏苏海投资集团13亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，国信大证券主承 =========================================================================== 二、新债上市： 仁怀城投14亿元七年期固息债1480283，票面利率8.09% 文登金滩投资管理10亿元七年期固息债1480298，票面利率6.99% 威海新区国资8亿元七年期固息债1480300，票面利率6.87% 昆山交通发展控股18亿元七年期固息债1480309，票面利率6.95% 醴陵国投7亿元七年期固息债1480310，票面利率8.10% 华西证券6亿元三个月期短融071435003，票面利率4.77% 众合机电 2亿元一年期短融041463012，票面利率7.99% 河北港口集团18亿元七年期中期101455014，票面利率6.3% 自贡国资经营投资公司5亿元五年期中票101455015，票面利率7.5% ============================================================================ 三、缴款： 财政部260亿元50亿元固息国债140010，票面利率4.67% 深业集团24亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1480306，票面利率6.20% 景洪国资10亿元七年期固息债1480292，票面利率8.08% 亳州建设投资集团18亿元七年期固息债1480307，票面利率6.85% 东方航空 20亿元九个月期超短期融资券 广铝集团2.5亿元一年期短期融资券 湖北长江产业投资公司4亿元一年期短融 申银万国证券15亿元三个月期短融 东方证券25亿元三个月期短融 南京商贸旅游发展集团3亿元一年期短融 上海莘庄工业区经济技术发展公司10亿元五年期中票 安徽交通投资集团10亿元五年期中票 大唐集团50亿元五年期中票 大族控股集团6.9亿元三年期中票 广西水利电业集团10亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 北京市基础设施投资有限公司10亿元一年期短融041353040到期兑付，票面利率 4.07% 重庆钢铁集团矿业有限公司4.0亿元一年期短融041353042到期兑付，票面利率 5.50% 陕西延长石油集团30亿元一年期短融041355021 到期兑付，票面利率4% 武汉港务集团3.5亿元一年期短融041364023到期兑付，票面利率4.40% 广发证券 30亿元三个月短期融资券1490040到期兑付，票面利率5% 10中信银行01 1012001付息 10中信银行02 1012002付息 12惠投债 1280160付息 12浙交投MTN1 1282176付息 12大沽化MTN1 1282177付息 13兖城投债 1380207付息 13赣投MTN1 1382284付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国二三线城市放松房地产限购政策的城市在增多。安徽省芜湖市日前发布通知，居民购买第二套房时，允 许申请贴息贷款；外地调入芜湖人员，也获得市民待遇，支持申请住房公积金贷款。 --中国国家主席、中共总书记习近平表示，使市场在资源配置中起决定性作用，就要从广度和深度上推进市场 化改革，减少政府对资源的直接配置，减少政府对微观经济活动的直接干预，把市场机制能有效调节的经济活动 交给市场。 今日公布1-4月规模以上工业企业利润 6/1公布5月官方制造业PMI (4月50.4) 6/3公布5月官方非制造业PMI (4月54.8) 汇丰制造业PMI终值 (5月终值48.1) 6/5公布5月汇丰服务业PMI (4月51.4) 6/8公布5月进出口贸易数据 (4月顺差184.5亿美元) 6/10公布5月工业生产者出厂价格指数(PPI) (4月-2.0%) 居民消费价格指数(CPI) (4月1.8%) 6/13公布5月固定资产投资(不含农户) (1-4月17.3%) 社会消费品零售总额 (4月11.9%) 工业增加值 (4月8.7%) 房地产投资和销售情况月度报告 6/18公布5月70个大中城市住宅销售价格月度报告 6/23公布6月汇丰中国制造业PMI初值 (5月初值49.7) 6/27公布1-5月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 吴芳/李宏薇； 审校 曹巍浩/丁淑琴)
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频获永升（亚洲）有限公司注资10亿港元，前景露出曙光；但受供股消息拖累，公司周五复牌股价最多曾大挫24.6%的一年低位，其后跌幅收窄。
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* 欧元兑美元持稳于三周高位下方 * 焦点为法国总统大选首轮投票 路透新加坡4月21日 - 欧元兑美元周五持稳于三周高位下方，投资者等待周日法国总统大选首轮投票。 美元指数 几无变动，报99.815，之前公布的美国上周初请失业金人数以及大西洋沿岸中部地区工厂活动指数，并未改变交易员对美国经济温和增长和通胀处于低位的看法。 欧元兑美元 持平于1.0718美元，周四一度高至1.0778美元，为3月底以来最高水平，法国周日大选之前，交易员了结了做空欧元的广泛押注。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，法国首轮总统大选临近，欧元波动可能仅限于仓位调整。 山本雅文说，他的基线情景是，法国中间派候选人马克龙和极右翼候选人勒庞进入决选。 “但如果勒庞以较大优势过关，(市场)影响可能会比较大，”山本雅文称。 在法国总统选举前夕，安全问题成了周五的关注焦点，之前巴黎发生枪击案，导致一名法国警察丧生。 调查显示，周日法国大选第一轮投票最有可能出现的结果