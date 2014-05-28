《中国债券市场每日交易备忘》--5月28日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部280亿元人民币五年期续发国债10:35-11:35招标，收益率预测均值3.98% 盛京银行22亿元10年期发行人选择权(5+5)二级资本债券招标 中国银行10亿元三个月期限同业存单10:00-11:00招标发行 江苏交通控股30亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，招行和建行主承 张家港直属公有资产经营公司20亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，浦发银行主承 蚌埠投资集团4亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，农业银行主承 张化机 5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，建设银行主承 茂名港集团2亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA-)，银河证券和兴业银行主承 伟星集团6亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，工商银行主承 湖南高速公路建设开发总公司29亿元七年期中票簿记建档(主体评级AAA)，浦发银行主承 绍兴袍江工业区投资开发10亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，摩根士丹利华鑫证券主承 荣成经济开发投资12亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，中信建投证券主承 青州市宏源资产经营10亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，齐鲁证券主承 襄阳高新投资开发6亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，兴业证券主承 孝感城建投16亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，长江证券和光大证券主承 江苏苏海投资集团13亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，国信大证券主承 =========================================================================== 二、新债上市： 仁怀城投14亿元七年期固息债1480283，票面利率8.09% 文登金滩投资管理10亿元七年期固息债1480298，票面利率6.99% 威海新区国资8亿元七年期固息债1480300，票面利率6.87% 昆山交通发展控股18亿元七年期固息债1480309，票面利率6.95% 醴陵国投7亿元七年期固息债1480310，票面利率8.10% 华西证券6亿元三个月期短融071435003，票面利率4.77% 众合机电 2亿元一年期短融041463012，票面利率7.99% 河北港口集团18亿元七年期中期101455014，票面利率6.3% 自贡国资经营投资公司5亿元五年期中票101455015，票面利率7.5% ============================================================================ 三、缴款： 财政部260亿元50亿元固息国债140010，票面利率4.67% 深业集团24亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1480306，票面利率6.20% 景洪国资10亿元七年期固息债1480292，票面利率8.08% 亳州建设投资集团18亿元七年期固息债1480307，票面利率6.85% 东方航空 20亿元九个月期超短期融资券 广铝集团2.5亿元一年期短期融资券 湖北长江产业投资公司4亿元一年期短融 申银万国证券15亿元三个月期短融 东方证券25亿元三个月期短融 南京商贸旅游发展集团3亿元一年期短融 上海莘庄工业区经济技术发展公司10亿元五年期中票 安徽交通投资集团10亿元五年期中票 大唐集团50亿元五年期中票 大族控股集团6.9亿元三年期中票 广西水利电业集团10亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 北京市基础设施投资有限公司10亿元一年期短融041353040到期兑付，票面利率 4.07% 重庆钢铁集团矿业有限公司4.0亿元一年期短融041353042到期兑付，票面利率 5.50% 陕西延长石油集团30亿元一年期短融041355021 到期兑付，票面利率4% 武汉港务集团3.5亿元一年期短融041364023到期兑付，票面利率4.40% 广发证券 30亿元三个月短期融资券1490040到期兑付，票面利率5% 10中信银行01 1012001付息 10中信银行02 1012002付息 12惠投债 1280160付息 12浙交投MTN1 1282176付息 12大沽化MTN1 1282177付息 13兖城投债 1380207付息 13赣投MTN1 1382284付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国二三线城市放松房地产限购政策的城市在增多。安徽省芜湖市日前发布通知，居民购买第二套房时，允 许申请贴息贷款；外地调入芜湖人员，也获得市民待遇，支持申请住房公积金贷款。 --中国国家主席、中共总书记习近平表示，使市场在资源配置中起决定性作用，就要从广度和深度上推进市场 化改革，减少政府对资源的直接配置，减少政府对微观经济活动的直接干预，把市场机制能有效调节的经济活动 交给市场。 今日公布1-4月规模以上工业企业利润 6/1公布5月官方制造业PMI (4月50.4) 6/3公布5月官方非制造业PMI (4月54.8) 汇丰制造业PMI终值 (5月终值48.1) 6/5公布5月汇丰服务业PMI (4月51.4) 6/8公布5月进出口贸易数据 (4月顺差184.5亿美元) 6/10公布5月工业生产者出厂价格指数(PPI) (4月-2.0%) 居民消费价格指数(CPI) (4月1.8%) 6/13公布5月固定资产投资(不含农户) (1-4月17.3%) 社会消费品零售总额 (4月11.9%) 工业增加值 (4月8.7%) 房地产投资和销售情况月度报告 6/18公布5月70个大中城市住宅销售价格月度报告 6/23公布6月汇丰中国制造业PMI初值 (5月初值49.7) 6/27公布1-5月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 吴芳/李宏薇； 审校 曹巍浩/丁淑琴)