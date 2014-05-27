台湾债市：10年增额券发行前交易殖利率稳定，市场气氛中性

路透台北5月27日 - 台湾指标10年公债第二次增额发行103/6R期 殖利率周二开盘符合预期，与现券103/6 差距不大，市场早盘交投气氛稳定。交易商认为，今日R券与现券料在区间来回，波动幅度不会太大。

交易员指出，美国债市上日因当地假日休市，亚洲早盘变化亦不大，在缺乏外部指引下，台债回归筹码面。市场在10年增额券殖利率偏空测试至1.52%后，无力继续上行，盘面多空力道交错，让殖利率稳于当前，没有明显方向。

〞盘面看起来没有这么空，但还是要看一下盘后空单的量。〞一位银行交易员说。

另一证券商交易员认为，大型行库预料在1.532%的前次10年标售利率附近仍有拿券意愿，使得空方操作并不积极。且以现券走势来看，自上周殖利率底部上行至今也已约4-5基点，部分空方暂事休息，并待今晚美债开盘后观察进一步走势。

美国公债市场周一休市，周二亚洲早盘指标10年期公债价格 收益率约在2.54%附近游走。

交易员观察盘中动态：

* 10年R券开盘价1.5149%符合预期，此后开高走低

* 空方在R券放空力道不如想像，盘势稳中略有偏多

* 10年现券103/6亦在平盘附近游走，方向并不明显

* 市场对终端买盘或在1.532%附近进驻的预期趋浓，不利空方操作

预估指标公债主要交投区间：

* 10年公债103/6R ：1.50-1.525%

本地时间10:36时最新报价：

* 10年公债103/6R殖利率报1.5129%。

* 10年公债103/6殖利率跌0.05基点报1.5088%。

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