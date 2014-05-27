表格：瑞士4月贸易顺差为24.25亿瑞郎，3月修正为19.96亿瑞郎

更正-欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划(4月29日)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
路透苏黎世5月27日 - 瑞士联邦海关办公室周二公布，瑞士4月贸易顺差为24.25亿瑞郎，3月修正为19.96亿瑞郎。 具体数据如下(单位以百万瑞郎计):
2014年4月 2014年3月 2013年4月
进口 17,077 15,334.4 17,021
出口 14,652 17,330.7 15,470
顺差 2,425 1,996.3 1,551
注：上述数字不包括贵金属与宝石、工艺品以及古董。(完) (编译 石冠兰 审校 王洋)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。