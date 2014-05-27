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货币新闻 | 2014年 5月 27日 星期二 14:12 BJT

表格：瑞士4月贸易顺差为24.25亿瑞郎，3月修正为19.96亿瑞郎

路透苏黎世5月27日 - 瑞士联邦海关办公室周二公布，瑞士4月贸易顺差为24.25亿瑞郎，3月修正为19.96亿瑞郎。 具体数据如下(单位以百万瑞郎计):

2014年4月 2014年3月 2013年4月

进口 17,077 15,334.4 17,021

出口 14,652 17,330.7 15,470

顺差 2,425 1,996.3 1,551

注：上述数字不包括贵金属与宝石、工艺品以及古董。(完) (编译 石冠兰 审校 王洋)
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