《全球主要央行动态》--5月29日

以下所列为上周四下午至本周四(5月22日-5月29日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美联储发布一份审议会议记录显示，三位立场最强硬地区联储银行总裁在上月会议上要求上调紧急借贷利率。记录显示，费城、堪萨斯城和达拉斯联储总裁希望将贴现率上调至1.0%，部分因他们认为，当前和预期的经济状况允许贴现率和联邦基金利率之间的利差重回危机前一个百分点的水平。

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示，美国就业市场在某些行业和地区可能正接近充分就业。但综合全国的情况来看，就业市场许多其他方面仍疲弱，需要继续实施宽松货币政策。 经济在年初开局不利后，第二季成长率应会反弹至将近3%，因此美联储预计将在2015年稍晚加息。

旧金山联储总裁威廉姆斯表示，美联储最终将恢复“正常”的货币政策，不过他警告称这一过程中可能并不轻松。其预计今明两年美国经济均成长3%，到2016年美国就业市场将恢复正常，差不多这个时间段通胀率也将升向美联储2%的目标，这为美国经济前景勾勒出整体乐观的景象。

威廉姆斯称，随着升息时机进一步临近，美联储将给出定性和定向的“暗示”。然而美联储不会再次以数据作为政策指引，也就是为政策设定具体的经济指标门槛。

前以色列央行总裁费舍尔就任美国联邦储备理事会(FED)理事，在联储筹划退出超宽松刺激举措之际填补了政策制定者队伍的空缺。费舍尔的到来确保了通常由七位理事组成的美国货币政策决策核心不会少于四人。美联储理事史坦曾表示他将在周三离任。

**欧元区**

欧洲央行表示，投资人追求更高获利可能导致新的价格泡沫产生，对金融市场追逐快速获利发出警告。欧洲央行在备受各界关注的半年报中指出，“各界热烈寻求收益之际，市场失衡加剧以及近期投资资金流动可能剧烈且失序的反转等疑虑也升温。”

委员莫尔许表示，下周会议上可能产生一个政策组合，用于应对低通胀和低信贷增速，但实施的时机可能会不同。如果ECB真的降息，其希望维持三个主要利率之间的差距。

总裁德拉吉表示，央行意识到过长时间通胀过低的风险，欧洲央行有工具可以令通胀再度回到目标水准。欧洲央行有所需要的工具，可令欧元区通胀回到央行低于但接近2%的目标。欧元区4月通胀为0.7%。

德拉吉表示，欧洲央行必须“特别警惕”欧元区物价螺旋式下行的风险。央行不接受通胀在过长时间内保持在过低水平。欧洲央行对通缩保持高度警惕，随时准备采取有针对性的常规举措加以应对，且全面资产购买计划仍是选项之一。

执委会成员莫尔许表示，欧元区银行必须达到足够强韧程度，以支持信贷需求回升，使欧元区经济复苏持续下去。

执委科尔表示，央行在6月5日政策会议上有一系列政策选项可供考虑，负利率亦是其中之一。如果证实经济复苏的步伐不够均衡，且央行认为通胀过低的时间可能持续过长，“我们可以在6月采取行动”。

**英国**

英国央行货币政策委员威尔被援引称，央行应该尽早升息，以避免未来痛苦的升息。但目前还不是开始升息的时候。

副总裁宾恩表示，央行计划仅以循序渐进的方式来升息，可能意味着央行应该较其它预期更早行动。但宾恩称，没有必要立即升息，决策者必须小心不能过早地遏制了经济复苏。

**日本**

日本央行已开始将焦点由扶助经济成长，转为寻求逐步退出庞大刺激政策的措施。熟悉内部讨论情况的现任及前任央行官员表示，目前正在进行非正式的讨论，研究如何准备退出日央行已实施13个月的“定量兼定性的量化宽松措施。”

政策委员会审议委员白井早由里表示，得花上两年以上时间，才能达成央行设定的2%通胀目标，其并强调央行超宽松货币刺激在2015年后仍将继续。

金融机构局长卫藤公洋表示，日本银行业者拥有充足的资本缓冲，可承受经济复苏或预期未来撤除超宽松货币刺激措施，促使长期利率上扬所带来的冲击。

央行4月30日政策会议记录显示，审议委员佐藤健裕建议调整评估，以体现物价面临的风险在一定程度上偏向下行。这突显出有委员对日本能否在一年后彻底摆脱通缩持怀疑态度。

副总裁岩田规久男表示，若经济过热、通胀升至远超央行2%的目标，则央行可能撤出大规模货币刺激举措。其表示对于日本稳步朝向央行通胀目标很有信心，物价升高不仅是由于日圆疲软，而且还受到内需强劲的支撑。

总裁黑田东彦表示，央行仍具有政策选项，以便在必要时进一步放宽货币政策，消除风险以利于通胀目标的达成。

**其他央行**

尽管通胀仍高企，巴西央行仍维持指标利率 不变，暂停全球持续时间最长的紧缩周期之一，以避免已经表现疲弱的经济放缓。货币政策委员会一致同意维持利率在11%不变，中止此前连续九次升息的势头，符合多数分析师和市场交易商预期。

印度央行总裁拉詹重申，全球央行需要关注其非常规货币政策对其他经济体的影响。

俄罗斯央行总裁Elvira Nabiullina指出，俄罗斯经济今年可能成长约0.5%，但乌克兰危机对稳定性的整体威胁不大。俄罗斯4月资本净流出46亿美元。

韩国央行与企划财政部在联合声明中表示，韩国与马来西亚同意使用规模约为47亿美元的货币互换协议，促进韩元与马币(林吉特)的使用。 (完)

国际主要央行公开市场操作一览............

央行相关消息.................................

全球主要央行会议预告..........................

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......