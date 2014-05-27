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亚洲 | 2014年 5月 27日 星期二 11:17 BJT

韩国经济：政府智库KDI维持今年经济成长将低于央行预估的判断

路透首尔5月27日 - 政府智库韩国开发研究院(KDI)仍然预计，今年经济增长率将低于央行预估，同时下调了今年通胀率预期。

KDI周二预计，韩国今年经济将成长3.7%，高于去年实际增长率的3.0%，但与11月时发布的前次预估值持平。

韩国央行4月将今年经济增速预估从前次的3.8%调升至4.0%，指计算国内生产总值(GDP)的方法有变化。

KDI在一份声明中将今年通胀率预告从前次的2.0%调降至1.6%，并将今年经常账盈余预估从510亿美元大幅调高至780亿美元。

KDI表示，按实际有效汇率，韩元 今年平均升值幅度可能为6%，与前次预估持平，但没有提供市场汇率预估。

KDI并表示，今年韩国没有必要大幅调整宏观经济政策。(完) (编译 石冠兰 审校 郑茵)
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