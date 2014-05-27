《路透晚报》--5月27日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国政策：加大小微企业信贷支持，推动建立担保风险分担机制--工信部

针对小微企业融资难融资贵的问题，中国工业和信息化部中小企业司司长郑昕周二表示，继续深化与国有大银行的战略合作协议，支持配合中国建设银行总行与地方政府开展的助保贷试点，加大小微企业信贷支持。

--中国金融：银监会防范联保贷款风险，采取底线思维和黑名单制--消息

两位消息人士周二表示，中国银监会正在加强对联保贷款的风险防范，提出“以时间换空间”的底线思维，并采取黑名单制。

--中国社会：研究进一步推进新疆社会稳定，严打暴恐是重点--政治局

中共中央政治局周一召开会议，研究进一步推进新疆社会稳定和长治久安工作，要把严厉打击暴力恐怖活动作为当前斗争的重点，有效遏制恐怖活动在新疆多发频发和向内地蔓延。

--中国反腐：重点查处十八大后还不收敛不收手的重要岗位官员--中纪委

中共中央纪委副书记杨晓渡表示，坚持以零容忍态度惩治腐败，加大案件查处力度，重点查处十八大后还不收敛不收手的、问题线索反映集中的、群众反映强烈的、现在重要岗位且可能还要提拔使用的党员干部，形成有力震慑，坚决遏制腐败蔓延势头。

--中国金融：客户对金融机构等服务满意度快将超越西方国家--毕马威

会计师行毕马威周二称，中国客户对金融、公共事务及电子商贸行业的服务满意度有较大提升，并很快会超越西方国家。

【固定收益】

--中国公开市场：正回购规模创年内单日最低，央行维稳跨月资金面

本周公开市场到期量环比骤减逾七成，中国央行今日正回购操作规模随之大举缩减至200亿元人民币，创下年内以来单日新低，以稳定跨月资金面。

--中国债市动态：一二级联袂走强，年内最低单日正回购量送来政策暖风

中国银行间市场周二中长期政金债收益率继续小跌，一年期回购基准利率互换创近一年来的新低。市场人士表示，正回购规模创年内单日最低，政策微刺激扶助的预期进一步加强，四大行单月信贷消息亦让多方找到了更多做多理由，债券一二级联袂走强 。

--中国货币市场：资金平稳14天至一个月回购利率下行，月底前流动性无虞

中国银行间资金市场周二资金面延续平稳态势，隔夜及七天回购利率略升；但因跨月资金供应仍较充裕，14天至一个月期回购利率下行，月底前料流动性无虞。

--中国债市：政策预期乐观致IRS低位再降，资金宽松助增陡峭化

在乐观的政策预期支撑下，中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准)周二继续全线下行，其中短端并因资金宽松跌幅领先，一年期品种探至近一年低点，曲线进一步增陡。

--新债招标：中国国开行新债定位偏低，正回购再缩量机构积极配债

中国国家开发银行周二上午增发的五期债(市场戏称"福娃债")，收益率均明显低于预期；市场人士表示，央行公开市场正回购单日操作规模缩至年内新低，月末前场内流动性持续宽松，机构观望情绪消退，积极入场吸筹，一二级现券收益率齐步下行。

--中国货币市场：光大银行今年同业存单发行额度500亿元

中国光大银行周二公告称，今年同业存单(NCD)发行额度为500亿元人民币。至此，已披露发行年度计划的17家银行2014年存单发行总规模达11,300亿元。

【外汇】

--中国汇市：人民币兑美元早盘微贬，窄幅波动维持清淡市况

中国人民币兑美元周二早盘微幅走贬。中间价稍做高开，结束四天连跌，即期高开后即向贬值方向波动，其后一直保持窄幅波动。供求相对均衡格局未变。

--离岸人民币：南方东英旗下RQFII A股ETF德国上市

中国南方东英资产管理公司周一宣布，南方东英Source富时中国A50 UCITS ETF的欧元类别在德意志交易所Xetra交易平台上市，这支产品是欧洲市场首个直接投资于中国A股市场的产品，自今年1月推出以来，已吸引超过3.6亿美元的资产。

【证券/行业】

--中国证券：上证所宣布上证180杠杆指数即将发布，多空分级基金临近

中国上海证券交易所和中证指数公司周二宣布，将于6月19日正式发布上证180杠杆指数系列。独立研究机构好买基金研究中心发布快评称，该系列指数推出后，意味着酝酿较长时间的多空分级基金有望成行。

--中国钢铁：5月中旬重点钢企粗钢日产量180.1万吨，旬环比降1.3%

中国钢铁工业协会最新公布旬报数据显示，5月中旬重点统计钢铁企业粗钢日均产量180.1万吨，较5月上旬创新高的日产量下降1.3%。

--中国股市：沪综指小幅收跌结束连两日反弹，信心不足致市场热点匮乏

中国股市沪综指周二小幅收跌结束连续两日反弹。今日股指以震荡为主，权重股表现平淡，分析师指出，大盘此前反弹难以持续，目前市场对宏观经济下行已基本形成共识，短期大盘颓势难以扭转。

--中国个股：浦发银行优先股方案获股东会通过，可撬动资产规模逾2,000亿

上海浦东发展银行公布的首家上市银行优先股发行方案昨日进入到该行股东大会审议程序,并获高票通过。上海证券报周二报导，该行管理层预期，未来优先股可以提高该行一级资本一个百分点，支撑2,000多亿元人民币的资产规模，并可带来50亿元的利润。

--香港个股：百丽称将向下调整今年开店数，但有信心维持22-24%利润率

中国最大鞋履零售商--百丽国际控股有限公司首席执行官盛百椒周二表示，有信心鞋类业务可维持22-24%的经营利润率。

--《焦点》人行批准上海黄金交易所在自贸区推出国际交易平台--消息