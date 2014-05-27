更新版 1-新债招标：中国国开行新债定位偏低，正回购再缩量机构积极配债

* 国开行福娃增发债收益率定位均明显低于预期

* 正回购单日操作缩至年内新低，政策连续释放偏宽松信号

* 国内媒体报导称信贷投放不力，亦利好债市

* 观望情绪消退，一二级收益率齐步下行 (新增更多评论和背景)

路透上海5月27日 - 中国国家开发银行 周二上午增发的五期债(市场戏称"福娃债")，收益率均明显低于预期；市场人士表示，央行公开市场正回购单日操作规模缩至年内新低，月末前场内流动性持续宽松，机构观望情绪消退，积极入场吸筹，一二级现券收益率齐步下行。

“应该说市场已经观望比较久了，现在资金还是很宽松，获利盘也了结的差不多了，需求又出来了。”上海一大型券商交易员称。

本周公开市场到期量环比骤减逾七成，中国央行今日正回购操作规模随之大举缩减至200亿元人民币，创下年内以来单日新低，以稳定跨月资金面。

华南一券商交易员则提到，月底临近，但此前担心的资金紧张局面并未出现，且早间有报导称，5月四大行信贷投放力度较弱，利好现券，二级市场收益率及IRS已先行回落，同时亦提振一级投标信心。

21世纪经济报 道周四称，截至本月25日，工、农、中、建四大银行新增人民币贷款仅1,300亿元。信贷数据疲软部分源于外汇占款增长低迷导致的基础货币投放之困，同时也体现了中国实体经济去杠杆化的现状。

二级市场上，现券收益率及IRS早盘均下行，其中IRS Repo 1Y跌幅在7个bp，5Y在5个bp左右；资金面则延续平稳态势，隔夜及七天回购利率 略升；但因跨月资金供应仍较充裕，14天至一个月期回购利率下行，月底前料流动性无虞。

今日招标新债具体结果如下：

期限 预测值 中标收益率 中债估值 边际收益率 投标倍数

0#IFSDYBMK=

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一年 4.45% 4.3745% 4.5131% -- 3.24倍

三年 4.87% 4.7947% 4.8876% 4.8051% 3.39倍

(加权)

五年 4.99% 4.9168% 5.0230% -- 2.93倍

七年 5.10% 5.0471% 5.1203% 5.0660% 2.44倍

(加权)

10年 5.13% 5.0634% 5.1478% -- 2.32倍

具体发行条款如下：

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发行上限 1/3/5/7年各60亿元；10年40亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

缴款日 6月4日

起息日 1年：5月9日

3/5/7/10年：4月8日

分销期 5月28日-6月4日

上市日 1年：6月6日

3/5/7/10年：6月10日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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第8-12期债历次发行情况如下：

三年 五年 七年 10年 一年

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票面利率 5.2462% 5.44% 5.6101% 5.67% 4.50%

(加权) (加权)

4/3增发中标收益率 5.3351% -- 5.6765% -- --

(加权) (加权)

4/8增发中标收益率 5.2983% 5.5027% 5.6668% -- --

(加权) (加权)

4/15增发中标收益率 5.1768% 5.3208% 5.5172% 5.5337% --

(加权) (加权)

4/22增发中标收益率 5.0347% 5.2228% 5.3989% 5.4262% --

(加权) (加权)

4/29增发中标收益率 5.0046% 5.1783% 5.3694% 5.3918% --

(加权) (加权)

5/5发行中标收益率 -- -- -- -- 4.5314%

5/6增发中标收益率 4.9345% 5.0390% 5.1921% 5.2466% --

(加权) (加权)

5/13增发中标收益率 4.7358% 4.7991% 4.8817% 5.0577% 4.3631%

(加权) (加权)

5/20增发中标收益率 4.8880% 5.0037% 5.1078% 5.1677% 4.4499%

(加权) (加权)