中国债市：政策预期乐观致IRS低位再降，资金宽松助增陡峭化

路透上海5月27日 - 在乐观的政策预期支撑下，中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周二继续全线下行，其中短端并因资金宽松跌幅领先，一年期品种探至近一年低点，曲线进一步增陡。

银行间市场七天回购基准的IRS定盘曲线 显示，一年期品种最新报在3.5411%/3.6127%，买卖均值与去年6月上旬水平接近。

北京一银行交易员称，受四大行本月稍早信贷投放不理想等消息影响，今日IRS普降，其中一年期跌约6-7个基点(bp)，五年品种在4个bp左右，“大家(对政策放松)预期都不错。”

本地媒体--21世纪经济报道周二报导，截止上周日(25日)，工农中建四家大型银行5月新增人民币贷款仅1,300亿元。而据路透统计，今年1-4月，四大行单月信贷新增规模基本在2,600-3,500亿元之间。

不过上海一银行交易员认为，除了四大行新增信贷，目前看来，强化政策进一步放松预期的其他因素并不充分。而央行公开市场今日正回购操作大举缩量呵护流动性，或是导致已处低位的IRS继续下探的主要原因。

本周公开市场到期量环比骤减逾七成，中国央行今日正回购操作规模随之大举缩减至200亿元，创下年内以来单日新低，以稳定跨月资金面。

国务院总理李克强上周五表示，当前经济运行总体平稳，但稳中显忧，下行压力仍然较大，不能掉以轻心，要实施更有针对性的举措，确保实现全年经济社会发展的目标任务。要运用适当的政策工具，适时适度预调微调，盘活资金存量，优化金融结构，保持货币信贷合理增长。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.4089/3.5122 3.5175/3.5992 3.7183/3.8017 3.8939/3.9883 3.8950/4.1800

上日 3.4372/3.5706 3.5758/3.6633 3.7700/3.8570 3.9350/4.0283 3.9388/4.2138

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变动 -0.0283/-0.0584 -0.0583/-0.0641 -0.0517/-0.0553 -0.0411/-0.0400 -0.0438/-0.0338

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。