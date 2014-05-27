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亚洲 | 2014年 5月 27日 星期二 11:52 BJT

《汇市简讯》空头回补引发的澳元/美元涨势消退

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* 澳元/美元空头回补引发的涨势已经消退

* 澳元/美元触及0.9264，但卖家驻扎在0.9270附近，阻碍了买方

* 澳元兑欧元、英镑和新西兰元今天的走势同样挣扎

* 澳元/新西兰元回落至1.08下方，欧元/澳元升至1.4770，英镑/澳元升越1.8820

* 积极的方面是，铁矿石期货继昨日上涨1.0%后，今日续升0.6%

(完)

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(编译 王兴亚；审校 高琦)
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