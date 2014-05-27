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亚洲 | 2014年 5月 27日 星期二 17:29 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--5月27日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

发行人       注册金额 拟发规模 期限    发行日      主承销商  主体评级   起息日  上市日 
              (亿元)   (亿元)  (月)                                    (缴款日)   
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*江苏交通     200        30     9  5/28簿记建档    招商银行    AAA       5/29    5/30       
控股公司                                           建设银行
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):    
 
 发行人      注册金额 拟发规模 期限     发行日     主承销商  主体评级  起息日  上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日)  
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*齐鲁证券      44        8      3    5/30招标      建设银行     AA+     6/3     6/4
      （核定最高发行余额）                         中国银行
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*北方水泥      10       10      12   6/4簿记建档   交通银行     AA      6/5     6/6
                                                   华夏银行
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*重庆供销      11        6      12   6/4簿记建档   兴业银行     AA-     6/5     6/6
控股集团                                           中信银行   
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*九州通        11        5      12   6/4簿记建档   中信银行     AA      6/6     6/9
                                                     
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张家港直属     30       20      12   5/28簿记建档  浦发银行     AA+     5/30    6/3
公有资产经营公司
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蚌埠投资集团    8        4      12   5/28簿记建档  农业银行     AA      5/29    5/30
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张化机          8        5      12   5/28簿记建档  建设银行     AA      5/29    5/30
                                             
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天津赛瑞机器   3.4      3.4     12   5/29簿记建档  浦发银行     A+      6/3     6/4
设备公司
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天津地下铁道   40       20      12   5/29簿记建档  浦发银行     AAA     5/30    6/3
集团                                               国开行
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开滦集团       20       20      12   5/29簿记建档  国开行       AAA     5/30    6/3             
                                 
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番禺珠江        5        3      12   5/30簿记建档  兴业银行     AA-     6/3     6/4
钢管公司                         
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天津国际经济    2.5      1      12   6/3簿记建档   浦发银行     A+      6/5     6/6
技术合作集团                       
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江苏国泰        6        3      12   6/3簿记建档   交通银行     AA      6/4     6/5   
国际集团                                           进出口行
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江苏洋河集团   20       10      12   6/3簿记建档   交通银行     AA+     6/5     6/6             
                            
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杭州宋城集团   12        4      12   6/3-6/4簿记   工商银行     AA-     6/5     6/6   
控股公司                                           
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北京海吉星      5        2      12     推迟发行    广发银行      A+       --       --
医疗科技公司                                       国泰君安证券
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通裕重工        9        4.5    12     推迟发行    兴业银行      AA-      --       --
 
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):    

发行人     注册金额  拟发规模 期限     发行日       主承销商  主体评级  起息日  上市日 
            (亿元)    (亿元)  (年)                                     (缴款日)
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*北京丰台国资  10       10     5     6/4-6/5簿记    北京银行     AA+  　　6/6     6/9
经营管理中心                                  
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茂名港集团      5        2     3     5/28簿记建档   银河证券     AA-　　  5/29    5/30
               (广东省融资再担保有限公司提供担保)   兴业银行
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伟星集团        6        6     3     5/28簿记建档   工商银行     AA       5/30    6/3
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湖南高速公路   49       29     7     5/28簿记建档   浦发银行     AAA      5/30    6/3
建设开发总公司                                           
=======================================================================================
卧龙控股集团   15       7.5    3     5/29簿记建档   工商银行     AA   　　5/30    6/3
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贵州久联        5        5     5     5/29簿记建档   中信建投证券 AA 　　  5/30    6/3
企业集团                                            招商银行 
=======================================================================================
交运集团        3.5      2     3     5/30簿记建档   华夏银行     AA-　　  6/4     6/5
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中国建筑第     12        6     5     推迟发行       建设银行     AA+       --       --
五工程局                                            中信建投证券
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浙江海天建设    4.5      4     3     推迟发行       工商银行     AA-       --       --
=======================================================================================
伟星集团        6        6     3     推迟发行       招商银行     AA        --       --
                                                    工商银行
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
            (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
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中关村高科技  2.8      2.8      3   5/29簿记建档  北京银行       AA       5/30    6/3
中小企业                          (北京中关村科技融资担保公司提供担保)
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   债项评级  起息日    上市日
          (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
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暂无
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注: *代表新增。(完)

 (整理 康熙泽；审校 李宏薇)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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