中国政策：加大小微企业信贷支持，推动建立担保风险分担机制--工信部

路透北京5月27日 - 针对小微企业融资难融资贵的问题，中国工业和信息化部中小企业司司长郑昕周二表示，继续深化与国有大银行的战略合作协议，支持配合中国建设银行 总行与地方政府开展的助保贷试点，加大小微企业信贷支持。

他在国新办周二举行的新闻发布会上称，要完善中小企业信用担保体系建设，推动建立担保风险分担机制，支持地方建立中小企业担保风险补偿基金，继续对符合条件的中小企业信用担保和再担保机构给予资金扶持和税收减免政策。

“在市场经济下，政府更应该做的是给中小企业，特别是千万级的海量的小微企业提供实实在在而不是虚头巴脑的帮助...重点是营造环境。要为中小企业发展营造一个良好的环境。”郑昕称。

他也提到，比如融资难、老板跑路这种情况肯定是有的，是不争的事实。至于金融支持小微企业风险的控制，银行也会有自己的风控体系。

针对大企业拖欠占用小微企业资金，后者敢怒不敢言的不合理现象，郑昕指出，工信部已就此事进行调研，预计相关的专题调研报告会在今年9月份出来，而该份报告更侧重对相关情况的分析，提出政策建议，主要是提高政策的可操作性，从国家层面出台一个指导意见进行规范。

他指出，下一步扶持小微企业的举措中还包括修订中小企业促进法，进一步优化发展环境，加快推进国家中小企业发展基金的设立和实施，在制订负面清单管理的基础上，研究提出减轻小微企业负担政策建议，推动各地方公布涉企收费项目，建立企业减负长效机制。

郑昕也提到，小微企业目前面临的难题主要包括生产成本上升较快，尤其是人工成本上升快，以及土地，房租，物流成本近年来也增长迅速，挤压了小微企业利润空间。

此外，市场需求不足，融资难融资贵，以及税费负担重，转型升级面临较多困难。从政策面看，扶持政策的落实力度还有待加强，有的支持政策还不平衡，不到位。

2012年4月，国务院出台关于进一步支持小微企业健康发展意见，截止2013年底，中国各部门出台配套文件达77个。