中国货币市场：资金平稳14天至一个月回购利率下行，月底前流动性无虞

路透上海5月27日 - 中国银行间资金市场周二资金面延续平稳态势，隔夜及七天回购利率 略升；但因跨月资金供应仍较充裕，14天至一个月期回购利率下行，月底前料流动性无虞。

交易员指出，今日公开市场正回购操作力度仍温和，表明央行维稳月末及半年末资金面的态度未改，市场资金预期因此也相对乐观。

“还比较平稳，14天到一个月的钱出的都比较多，月底前没有问题了，”上海一银行交易员称。

今日14天和21天回购利率跌幅更为明显，21天品种降逾50个基点(bp)；此外，长期资金价格风向标--三个月Shibor继续下滑，距5%整数关仅一步之遥。

上述交易员表示，目前的资金状况也谈不上特别宽松，减点出钱的现象也并不多；而少数机构已开始提前收些两个月、三个月期的资金，为半年末早作准备。

他也提到，在月末仍有不少跨月资金供应，表明短期内流动性的压力有限，市场的关注焦点仍在半年末；不过从央行最近的态度看，相信仍会根据资金面变化及时进行预调微调。

本周公开市场到期量环比骤减逾七成，中国央行今日正回购操作规模随之大举缩减至200亿元人民币，创下年内以来单日新低，以稳定跨月资金面。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:58 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5508 2.5197 +3.11

七天 3.2173 3.1998 +1.75

14天 3.3154 3.8131 -49.77

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.6700 2.7150 +95.50

七天 3.7500 3.9350 -18.50

14天 3.7400 3.7600 -2.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.5470 2.5300 +1.70

七天 3.2300 3.2200 +1.00

14天 3.3200 3.8300 -51.00

Shibor

其中:隔夜 2.5410 2.5025 +3.85

七天 3.2470 3.1950 +5.20

三个月 5.0197 5.0413 -2.16